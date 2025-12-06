「何か目力が足りないとき」メイクのプロも頼る「下を向かない」マスカラ





「まつ毛が下を向かない」名品

いち早く新作をチェック済みのメイクアップアーティスト、さらなる良品を求めて情報収集を止めないインフルエンサー、コスメ以外のトレンドも知る、ヘアスタイリストやファッション関係者。厳しい目を持つプロたちに選ばれた「究極の１本」は？







清潔感と女っぽさがワンストロークで宿る

アイラッシュ マスカラ 01 4,730円／SUQQU 大人のまつ毛に必要な印象だけを追求したマスカラ。繊細な仕上がりにもファンが多数の名品。「セパレート感とカール感ともに上品で使いやすい１本。飾りすぎない大人のまつ毛を求めるならコレです」（ヘアメイク・岡田知子さん）







量も束感が出るのに品がいい

ル ヴォリューム レヴォリューション ドゥ シャネル 10 6,270円／シャネル 「とにかくボリュームがしっかり出る。ありそうでなかなか無い、シャレ感のある繊細な束っぽさがワンストロークでかなうマスカラ。シャネルならではの黒の深みも好み」（ヘアメイク・木部明美さん）







まつ毛が「細く短くてもしっかりキャッチ」

ザ マスカラ プライマー カール フィクサー 3,300円／アディクション ビューティ 「植物由来の美容成分を配合したまつ毛用下地。細く短いまつ毛もキャッチし、ダマのないまつ毛をつくれる極細のブラシを採用。ニュアンシーな黒だから、単体で仕上げるのもあり」（長澤葵さん・ヘアメイク） 美しいカールを24時間キープし、まつ毛ケアも同時にかなえるマスカラ下地。汗・水・皮脂に強いウォータープルーフタイプ。デリケートなまつ毛を保湿・保護・補修するケア成分配合。







