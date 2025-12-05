八海醸造株式会社が、MLB（メジャーリーグベースボール）およびロサンゼルス・ドジャースのロゴを配した「純米大吟醸 八海山 ブルーボトル ワールドシリーズ優勝記念ラベル」を12月1日より順次出荷し、日本国内で限定発売しています。

同社はMLBとは日本国内におけるオフィシャルスポンサー契約を、ドジャースとはロサンゼルスエリアでの2年間のパートナーシップ契約をそれぞれ締結しています。

同社の担当者によれば「純米大吟醸 八海山 ブルーボトル ワールドシリーズ優勝記念ラベル」は「純米大吟醸 八海山」と中身は同じだということです。

八海山はドジャースの「公式日本酒」ということで「先日東京で行ったメディア招致会の際にドジャースのチーム関係者の方にお越しいただき、その際に“スムースでデリシャス！”とおっしゃってくださいました」というエピソードも話してくれました。

ロサンゼルス・ドジャースが来シーズンもワールドシリーズを制覇した時のために「純米大吟醸 八海山 ブルーボトル ワールドシリーズ優勝記念ラベル」を飲まずにキープしておくという野球ファンもいるかもしれません。

そういった話をしてみたところ「日本酒はアルコール度数が高く、雑菌が繁殖しにくく、腐敗しにくいという特徴があるため、食品表示法により賞味期限の表示義務が免除されております。そのため、お酒には賞味期限の記載はなく、製造年月日（もしくは製造年月）が記載されております。一般的に製造年月から約1年が美味しく飲める目安とされている期間です。しかしながら、未開封でも時間が経つと味や香りが変化するため、正しい保存方法で保管し、早めに飲むことをおすすめしております」と説明してくれました。

MLBやドジャースと契約した理由について聞いてみると「私たちは、創業以来“淡麗でバランスのとれた酒”を追求し、日常の食卓で気軽に楽しんでいただける日本酒の品質向上に取り組んできました。そして“日本酒（SAKE）を世界の飲料として広める”ためには、世界中の人々がSAKEに親しむ機会を増やすことが何よりも重要だと考えています」

「メジャーリーグはアメリカや日本のみならず、ヨーロッパなどでも放送されており、2025年のワールドシリーズは203の国と地域で放送され、アメリカのみならず全世界が関心を寄せております。このような環境は私たちの目標である“SAKEを世界飲料に”というビジョンの実現に向け、非常に大きな影響を与えてくれるものと考えております」と話してくれました。

MLBやドジャースとの契約以降は「日本において今まで日本酒を買ったことのなかった層の方がブルーボトルや優勝記念ボトルをきっかけに手に取っていただくことができました。また、アメリカにおいてもドジャースエリアで限定ボトルを販売し、売り場も販促を活発にしていることもあり認知拡大しております。さらにドジャースタジアムでは日本酒を片手に試合観戦を楽しむファンの姿も見られ、アメリカでもSAKEを飲んで野球を楽しむという文化が広がり始めています」ということです。

「純米大吟醸 八海山 ブルーボトル ワールドシリーズ優勝記念ラベル」は、日本全国の酒販店、百貨店、スーパー等で販売中。希望小売価格は税込3300円となっています。

※画像提供：八海醸造株式会社

(執筆者: 6PAC)