¡Öº£Æü¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¸°»³Í¥¿¿¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤ò¤¢¤È²¡¤·¤·¤¿¼«¸ÊÆ«¿ì¥Þ¥¤¥ó¥É
¡¡12·î£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î£¶¿Í¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬³ê¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥É¥é¥Þ¤¬µ¯¤¤ë¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤À¡£
¡¡¸°»³Í¥¿¿¡Ê22ºÐ¡¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤Ï108.77ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿SP¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤òÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¾®¤µ¤Ê²÷µó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡Ú°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¾¡ª¡Û
12·î£´Æü¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎSP¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¸°»³¤Ï¶À¤ÎÁ°¤Ç¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Æü¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¡£°ìÈÖ¶¯¤¤¡¢°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¾¡ª¡×
¡¡°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ê¿´¤ÏÉ¬¤º¤É¤³¤«¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶¯µ¤¤ÇÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¡£°ì¼ï¤Î¼«¸ÊÆ«¿ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×
¡¡¸°»³¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ÎÆ«¿ì¾õÂÖ¤¬Èà¤òÊÑ¿È¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¬¥Ä¥ó¤ÈÄ©¤à¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸°»³¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¿´Ãæ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢SP¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤É¤³¤í¤«¡¢100ÅÀÂæ¤Ë¤â¾è¤é¤º¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¤Ï80ÅÀÂæ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿´¤¬¤¹¤°ÍÉ¤ìÆ°¤¯À³Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡ÊSP¡Ë¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤ËÎ®¤ì¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¿¤Ó¤·¤í¤ò»Ä¤¹¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡Û
¡¡¥ê¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¸°»³¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£Æ±»Ö¤È¸À¤¨¤ëº´Æ£½Ù¤¬98.06ÅÀ¤È¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÙÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤ò½Ð¤¹½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ç¡Êº´Æ£¡Ë½Ù¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤º¤Ë¡¢ËÍ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸°»³¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¶¯¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£GP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎNHKÇÕ¤Ç¤ÎÀÜÀï¤â¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹°ÊÍè¤Î"¥Ð¥Á¥Ð¥Á´¶"¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Ù¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤âÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¡£º£Æü¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÁÆ¬¡¢¸°»³¤Ï£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÂçµ»¤ò´°àú¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ë¡££´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤â¡¢¤ß¤´¤È¤ËÃåÉ¹¤·¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥¹¥Ô¥ó¤Î¤¢¤È¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈþ¤·¤¯¹ß¤ê¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¥¸¥ã¥º¤Î¥ê¥º¥à¤ËÂÎ¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¼êÇï»Ò¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ù¥ë£´¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤Î¤¢¤È¡¢±¦ÏÓ¤òÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££´Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¹â¤¤ÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£100¡ó¤Î½ÐÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤ÇËþÂ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥ë¥³¥¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯Ä·¤Ù¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¹â¤¤¤È¤³¤íÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£110ÅÀÂæ¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡Èà¤Ï¹âÍÈ´¶¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡ÊÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤áÊý¤ò¡Ë»î¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤ÏÎý½¬¤«¤é¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Î´¶³Ð¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢ÌÀ¸åÆü¡Ê12·î£¶Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¡Û
¡¡¸°»³¤Ï¡¢½é¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£À¤³¦²¦¼Ô¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¥¯¥ï¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ë¡¢£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÇÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î94.05ÅÀ¤Ç£³°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¤ÎÅÀº¹¤Ï¡Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¸°»³¤Ï½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸ÅÀ¤Ç¡¢¤¤¤¤±éµ»¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢´î¤Ö¤Î¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡£ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜÅö¤Î¸°»³¤Ï¡¢µõ±É¿´¤Ê¤É¾¯¤·¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£Èþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸½¾Ý¤ÏÉ¬Á³¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¿¤«¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ«¿ì¤â¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤ì¤À¤±Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¡¢´°àú¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¯½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡12·î£¶Æü¡¢20»þ46Ê¬¡£¸°»³¤ÏºÇ½ª³êÁö¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ä¡£¼«Ê¬¤Îµ±¤¤ò¿®¤¸¤Æ¡£