〈王宮＆世界遺産で排便〉「中国人がクソを置いていきやがった」韓国人が“テロ”と大激怒、さらに3400万人分の個人情報も盗まれ嫌中感情が悪化

高市早苗首相の台湾関連発言で中国政府から日本行きを止められた中国人観光客が、代わりに韓国を訪問先に選ぶ動きが出ている。その韓国では中国人排斥デモが拡大しているが、原因の一つが中国人観光客が韓国の世界遺産で残した「野グソ」だ。韓国メディアが“テロ”と書き立てたこの粗相に加え、今度は韓国最大のネット通販会社から大量の個人情報が中国人に抜かれたことが発覚。韓国内の嫌中感情は一層高まっている。

〈画像〉「かわいそうな子供たちへご寄付ください」大韓赤十字社が発表した日本語で書かれた手紙とお金。ネットには「中国人はクソを残し、日本人は金を残すのか」と書き込まれている

「私たちの誇りである漢拏山でウンチさせる？」

12月2日、複数の日本メディアは中国紙の記事を引用し、中国の大手旅行サイトで人気の海外旅行先として今年10月にはトップだった日本が来年1～2月の訪問先では10位圏内からも外れ韓国やタイに人気が移ったと報じた。

韓国では「内乱罪」で逮捕、起訴された尹錫悦前大統領が、昨年尹政権の与党が総選挙でボロ負けしたのは「中国が介入した不正選挙が行われたためだ」とデマを撒いた。支持者がこれに乗って現在の李在明政権と中国を非難。9月末に中国人団体観光客のビザ免除が始まった後は、ソウル・明洞などで数百人から千人が「中国人は出ていけ」と叫ぶアンチ中国デモを頻繁に行なっている。（♯1）

この嫌中感情の火に油を注いだのが、ビザ免除で増えた中国人観光客自身のふるまいだ。

「ソウルの顔ともいえる朝鮮時代の王宮・景福宮の壁のそばで11月10日、70代の男性が野グソをして警察に摘発されました。男性は数十人の団体客の一人で、そばには他にも“モノ”があり、団体の中の女性が疑われましたが立件には至っていません」（韓国メディア記者）

あきれ果てた振る舞いを「●●テロ」と名付けがちの一部韓国メディアは、この事件を早速「大便テロ」と報道。ネットでは非難の大合唱になった。

南部の済州島にあり、ユネスコの世界遺産として登録された国立公園になっている漢拏山でも、同様の事件が起こった。韓国人登山客が10月14日に公園のホームページに、「9月30日に登山していると女性が６～７歳の子どもにウンチをさせていたんです。マジ、中国人は常識も配慮もなく最悪だって分かってたけど、私たちの誇りである漢拏山でウンチさせる？」との怒りの告発を投稿。

貼付された写真には、遊歩道で尻を出すこどもと女性らしい人物が写っており、公園側は、「ルールを書いた中国語の案内文を設置しパトロールを強化します」と回答した。このやりとりが11月下旬にネットで拡散し、また“大便テロ”への怒りが噴き上がった。

「中国では仕切りのない公衆トイレで顔を見合わせながら用を足す“ニーハオトイレ”が少し前までは普通でした。子どもに道端で用を足させるのは今でもよく見ます。

その感覚が持ち込まれたとみる向きもありますが、韓国メディアは『北京の中心にある紫禁城のそばで野グソをして許されるのか』とも指摘しており、『中国人観光客は自国でもできないことを韓国でやっている』との怒りは強いです」（中国駐在経験者）

与党は頻発する嫌中デモを抑え込むため刑法改正案を国会に提出

余談だが、大韓赤十字社は11月28日、南部・釜山の金海空港の募金箱に110万ウォン（約11万6千円）と「韓国旅行を楽しむことができました。かわいそうな子供たちへご寄付ください」と日本語で書いた手紙が入っていたと発表。

これが話題になると韓国紙の中には「中国人はクソを残し、日本人は金を残すのか」というネットの書き込みをそのまま紹介するところまで現れ、日本人と推定される募金主を称えながら中国人観光客を罵倒している。

漢拏山のほうは排便したのが中国人かどうかは確定していない。さらに仮にそうだったとしても、このような迷惑行為を行うのはごく一部の者であり、中国人全体を揶揄したり批判したりするのはヘイトスピーチに当たるといえる。しかし、こうなると、中国人の狼藉は何でもニュースになる。

「観光地を強行軍で回り24時間営業の店で少しだけ休みを取る“特殊部隊式旅行”が中国の若い世代で流行っており、日本でも見られます。そうした若者グループが韓国のスタバにチキンと焼酎を持ち込んで酒盛りをしている写真もネットで回り、これも記事になってまた怒りを買っています」（韓国記者）

いっぽう韓国政界でも、中国政府との関係を重視する李在明政権側と、“中国の選挙介入デマ”を言い始めた尹錫悦前大統領を支持する野党が、中国人との向き合い方を巡って激突している。

「現与党は頻発する嫌中デモを抑え込むため、『虚偽事実で特定の国家や国民、人種の名誉を傷つけた場合は懲役５年以下とする』との刑を加える刑法改正案を国会に提出しています。一方、景福宮で野グソをした中国人男性の処罰は５万ウォン（約5千300円）の科料だけ。

これをとらえて尹前大統領支持派の野党は『景福宮でウンコした中国人の処罰はこんなに軽いのに中国を批判したら刑務所行きなのか』と、政権が中国寄りだと強調し反中感情を支持拡大につなげようとしています」（韓国与党関係者）

3370万人の情報が漏えいした可能性が…

こうした中、さらに中国絡みの特大事件が明るみになった。韓国最大のネット通販企業「クーパン（Coupang）」が11月29日、約3370万人の利用者の個人情報が流出したと発表した。その後、持ち出したのは内部ネットワークの認証システム開発に関わった中国人元従業員ではないかという疑いが持たれていることが報道されたのだ。

「クーパンは韓国で“１強”の地位にあり、個人情報が抜かれた3370万人は韓国の成人人口の約4分の3を占め全会員の情報が漏えいした可能性があります。韓国最大の情報漏えい事件で、大騒ぎになっています」（全国紙外報部記者）

韓国政府の調査やメディアの報道によれば、問題の社員は昨年7月に韓国から中国へ出国した後戻らず、クーパンはことし１月１日付で退社措置をとった。その後、遅くとも６月からサーバーへのハッキングが始まり、複数回のアクセスで大量の情報が抜かれていたが同社は５カ月にわたって把握できていなかった。

ハッキングの準備作業を終えて出国したり、そもそも情報を抜くためにクーパンに入り込んだりした疑いもあるとの見方が出ている。

中国の有力オンラインモールには「クーパン会員の情報」を「１人分25元（約550円）」で売る、などという広告が氾濫していると韓国メディアは報道。得体の知れない中国のハッカーに個人情報を持っていかれたことで韓国世論の対中感情はさらに悪化している。

政権トップの言葉を機にぶつかる日中。野グソとハッキングで中国への怒りが沸騰する韓国…。北東アジア情勢は混とんとしてきた。

