この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰「“日本人”と言った瞬間、人種問題になる」参政党と高市氏の外国人政策への視点の違いを徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「参政党と高市さんの外国人問題への取り組み！」と題した動画を公開。参政党が掲げる「日本人ファースト」というスローガンに対し、人種差別につながりかねない危険性を指摘し、本来あるべき国家の姿勢について持論を展開した。



動画で竹田氏は、外国人労働者問題を論じる上で、ルールを破る者と真面目に働く者を「一括りにするのはやりすぎだ」と釘を刺す。その上で、参政党が掲げる「日本人ファースト」という言葉について「これが問題なんですよ」と切り込んだ。竹田氏は、このスローガンが選挙時からおかしいと感じていたと明かし、その理由を「『日本人』と限定することで、人種問題に発展するからだ」と説明した。



竹田氏は、トランプ大統領が掲げた「アメリカファースト」は、国益を第一に考えるという意味であり、「アメリカ『人』ファースト」ではなかったと指摘。「日本ファースト」であれば日本の国益を第一に考える政策として理解できるが、「『日本人』ファーストと言った途端に、真面目な外国人はセカンドに落ちる」ことになり、それは人種差別に他ならないと断じた。



竹田氏は、高市早苗氏には「日本の国益を守ってほしい」と期待を寄せ、参政党の主張とは一線を画すべきだとの見解を示す。外国人問題において、安易に排外的な主張に傾くのではなく、あくまで国益を軸に政策を判断することの重要性を訴え、議論を締めくくった。