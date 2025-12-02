「おじいさんになったんだな」

秋篠宮さまの60歳の誕生日にあたり、毎年恒例の記者会見が11月25日に行われた。会見の中で記者から長女・眞子さんの出産についても尋ねられたが、それはこの数年、秋篠宮さまはじめ皇族を悩ませているテーマと深い関係があるようだ。

【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で… 小室眞子さんが見せた“意外な表情”

記者からの質問内容は、《小室眞子さんは第一子を出産いたしました。第一報を聞いた際のお気持ちや、今後の面会についてのお考えをお聞かせください》といったものだった。これに対して、秋篠宮さまは、こうお答えになった。

《そうですね、第一報を聞いた時はとても嬉しい気持ちになりました。それと同時に、おじいさんになったんだなという、そんな若干複雑な思いもいたしました。そして、もし日本に来る機会があれば、是非会いたいと思います》

同様の質問は9月に行われた紀子さまの会見でも出て、紀子さまは次のように回答された。

秋篠宮さま

ご夫妻の発表文言は一致

《今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています。自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました。どのような名前で呼んでもらおうかしらと考えたり、子どもたちが小さかったときに読んでいた絵本を取り出して、膝の上にのせて絵本を一緒に読んでいたときのことを思い出したり、ぬいぐるみやおもちゃで遊んだことを懐かしんだりしています》

《眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています》

嬉しいという感情表現、孫ができたことへの感慨の吐露、一時帰国への言及……当然といえば当然なのだが、秋篠宮ご夫妻の回答は基本的に一致している。

報道を追認する形だった

「もちろんご夫妻の気持ちが一致しているからですが、こういう場合、発言の整合性を取るために側近も事前に配慮します。それぞれがお話になっていることがあまりに異なると物議を醸しますからね」

と、担当記者。

小室圭さん、眞子さん夫妻の出産に関する情報の公開については当初、いささかの「バタバタ」があった。ウェブメディアがその可能性について報じ、しばらく経ってから宮内庁が追認する形となったのだ。

「出産の事実は認めましたが、時期やお子さんの性別は明かされませんでした。最側近の吉田尚正皇嗣職大夫も詳細を聞かされないまま会見に臨むという極めてイレギュラーな対応を強いられたことで知られています」（同）

小室さん夫妻という存在を

このバタバタ感、あるいはイレギュラーな対応は、小室さん夫妻という存在をどう位置付けるかが、定まっていないことに起因すると言えるだろう。

「当時の発表というか、妊娠の時点で発表するか否かも含めてさまざまな議論がありました。小室さん夫妻は皇族ではなく公務もなく、税金も支出されておらずあくまでも私人である、という原則論で言えば、発表の必要はないですし、宮内庁も一切関知しない、とすることもできたでしょう。

しかし、眞子さんは元内親王で、天皇陛下の姪、悠仁さまの姉という立場は一切変わっていません。皇室をめぐる世論の大きな関心の対象でもあり、その点では公的な存在とみなしうる。単純に、皇籍離脱したから純粋な私人だというのもかなり無理があるのです。圭さんはその夫ですから、夫妻はデリケートな存在でした」（同）

報道より前に発表すれば、皇族じゃないのに公表するのはおかしい、勘違いだ！ などといった指摘が起きかねず、逆に発表しないままであれば隠ぺいしている！ といった批判が渦巻きかねない。どちらに転んでも国民を納得させられる説明力がかなり高いレベルで問われるテーマだった。

ではどうすれば良かったのか。

あまりにもそっけなさ過ぎた

「発表内容があまりにもそっけなさ過ぎたという点において、結果的に失敗だったと総括されています。たとえば宮内庁は出産の情報を公開するにあたり、“プライバシー尊重のため出産後に当事者の同意を得て最小限の発表を行った”程度の文言を添えるだけで、国民の反応はいくらか違ったはずだと言われていますね」（同）

新聞やテレビなど宮内庁記者クラブ加盟社経由の情報のみが皇室関連の情報共有や議論の場として限られていた時代ならば、宮内庁の対応もシンプルで良かった。公式発表にツッコミを入れるのはせいぜい週刊誌くらいだったからだ。

しかし、SNSをはじめネット上での情報拡散や議論が日常となっている現在、従来通りの対応では不十分になっている。このことは小室さん夫妻の結婚前から宮内庁も身に染みているのは間違いない。

今回の会見では、記者から《SNSを巡っては個人のプライバシーが問題になっています。ブラジルヘの公式訪問中には、機内で佳子さまがお休みになっているご様子がSNSに投稿されることもありました。殿下はSNSの持つ課題についてどうお考えですか》といった質問もあった。

この点について、秋篠宮さまはかなり詳しくお考えを述べられている。

「そこは非常に難しい」

《SNSは、情報を瞬時に広めることもできますし、使う人々が、双方向で迅速にコミュニケーションを取れるというメリットがありますが、一方では、誹謗中傷などによる悲しい出来事も起こっています。その両面があると思います。その上で、今、質問にありましたように、プライバシーの問題というのも出てくると思います。先ほどの事例で言いますと、飛行機の中で休んでいる写真がSNSで広がるというわけですけれども、そこに写っていた一人の人間の中に公的な立場と、それから個人、去年、私が話した言葉で言うと生身の人間ですね、両方が一つになっています。それを分離するというのはなかなか難しいことだと思いますが、少し前の時代、今も続いているわけですけれども、テレビ、新聞や放送などのマスメディアの時代であれば、もしかすると、それはいろいろなところに広がらないようにできたかもしれないですね、話し合いをすると。ただ、今のSNSの時代では、それが非常に難しいことだと思います。とにかく、誰でも写真を撮る、画像を撮れて、誰でもが拡散できるわけですから。そこは非常に難しいと思います》

民間人材の登用も

芸能人など一般的な”有名人”ならば「移動中はプライベートなんだから勝手に撮影するな」と言えるところなのだが、完全な公人というお立場を考えれば、そんな物言いもできない。「非常に難しい」という表現から、秋篠宮さまの苦悩が見えてくる。

もちろんこれもまた、小室さん夫妻のお立場と同様、宮内庁が何らかの形できちんと定義づけなど対応を求められる領域だ。

「SNSを中心に宮内庁内にもあらゆる対策が後手に回っているという指摘があり、民間も含めてもっと戦略的に人材を登用した方がよいのではないかとの意見もあります。実際そのような進言もしているようですが、なかなか進んでいないのが現状です。秋篠宮さまのご判断しだいかとは思いますが」（同）

秋篠宮さまは関連して次のようにも述べられている。

フェイク情報のターゲットにも

《SNSに、今度は全く別の進化を遂げてきたAIが一緒になるというのが、現在の状況だと思います。そうすると、単に先ほどのような画像が外に出ていくだけでなくて、フェイク画像や二次創作画像などが拡散することもあり得て、新聞や放送などのマスメディアの時代とは大きく環境が異なってきているように思います。SNSにAIがくっ付いた状態で、これが今後どうなるかというのは、恐らく誰も分からないのだと思います。5年先のことではないですよね、1年先でも分からないというのが現状だと思います。今後どうなっていくか分からないというのもSNSの一つの課題ではないかと思います。情報テクノロジーが発達して、著しく、絶えず変化するメディア環境にあって、SNSをその中に位置付けて、その可能性であったり、課題であったりを捉えるという、ものの見方と言いますかね、そういうことも必要になってくるのではないかと思います》

「寝顔の投稿」くらいならば可愛いもので、そのうち皇室の画像や映像を用いたフェイク情報が流れることも十分ありえる。秋篠宮さまはこうした点も視野に入れているのだろう。その際には、小室さん夫妻もまた「題材」になりかねない。

この先見性や問題意識を宮内庁も共有して、危機感を持って対応することが求められるのは言うまでもない。

デイリー新潮編集部