「昨年の秋ごろに耳に入ったのですが、秋篠宮ご夫妻がしばしば“お金が足りない”とこぼされているというのです。ただ、皇嗣家となられてお手元金も増額されたはずなのに“なぜ足りないのか……”と、職員の間でも困惑の声が上がっています」(宮内庁関係者、以下同)【写真】50億円で改修された秋篠宮邸でのご一家お住まいの整備費用が合計50億円近くかかった皇室の方々には毎年、プライベートで自由に使えるお金が支給される。