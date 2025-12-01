ユカリア<286A.T>がしっかり。１１月２８日の取引終了後、障害者支援に関する総合サポート事業を展開するシーアイ・パートナーズ（大阪市中央区）と資本・業務提携したと発表しており、好材料視されている。



ユカリアが持つ医療・介護領域での経営支援ノウハウと、シーアイ社の福祉事業の運営ノウハウを掛け合わせることで、地域包括ケアの発展に資する「医療・介護・福祉の連続した価値提供モデル」の構築を進めるのが狙い。また、ユカリアのグループ企業であるゼロメディカルが医療・介護・福祉分野での経営支援やウェブサイト制作などを通じて蓄積した業務プロセスの高度化に係る知見と、シーアイ社が有する福祉事業運営の知見を連携させることで、就労継続支援Ａ型事業の新規展開を推進する。なお、同件が２５年１２月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS