±öÌî±Íµ×¡¡¹â¹»¿Ê³Ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡ÖÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄÌÃÎÉ½¤Ë¡Ø£±¡Ù¤âÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±öÌî±Íµ×¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤ÎÄ¹°æÃ»¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡¥¡×¤Î¶âÅÄÅ¯¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£±öÌî¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÅÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£±öÌî¤ÏÃæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢¹â¹»¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¼Â²È¤Î¥¯¥ì¡¼¥×²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¡Ö¤Þ¤º¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌÃÎÉ½¤Ë¡Ø£±¡Ù¤âÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÐÀþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ó¥×¥ë¼ÐÀþ¤Ç¤¹¡£Â¬ÄêÉÔÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¼ø¶ÈÆü¿ô¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¼«Í³¿Í´Ö¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤¤»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²»¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¹â¹»¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±öÌî¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬ÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤È¤¤Ë¡£¹â¹»¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¯µ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÓÃæ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤éÉã¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¡¼¥×²°¤ÇÆ¯¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£