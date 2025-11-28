¤½¤Î¥á¥¤¥¯¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤Î¸¶°ø¤«¤â¡Ä⁉ Ä¶¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¿¦¿Í¡¦²½¤±»ÒÄ¾ÅÁ¡Ö10ºÐ¼ãÊÖ¤ë¡×¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¶Ë°Õ
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¿¦¿Í²½¤±»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ°¤¨¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¥í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤ä¤êÊý
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¡¢20Âå¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«Ï·¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯Êý¤ÏÉ¬¸«¡ªYouTube¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î²½¤±»Ò¤µ¤ó¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡ÖÃ¦¡¦Ï·¤±´é¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯½Ñ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢10ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²½¤±»Ò¤µ¤ó¡£
¢£¼ã¸«¤¨¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¿¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ª
²½¤±»Ò¤µ¤ó¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥½¨¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ÊÈ©¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÉ¤ê½Å¤Í¤¿Ê¬¤À¤±¥ª¥Ð¥µ¥ó²½¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡Á¡£¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¡ªµÕ¤ËÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ëÈ©¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Çö¤¤¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¥á¥¤¥¯¡á±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤½¤¦¡£
²½¤±»Ò¤µ¤ó¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î±ø¤ì¡ª¤½¤³¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ©¤¬¥´¥ï¤Ä¤¯¤·¡¢¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê»é¤¬½Ð²á¤®¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¡£
»ä¤Ï¥ª¥¤¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°°ìÂò¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¼êÁá¤¯¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ËÈ©¤ò¤³¤¹¤Ã¤ÆËà»¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤»¤ººÑ¤à¤«¤é¡£È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂç»ö¡ª¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°30ÉÃ¡¢Àö¤¤Î®¤·1Ê¬¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤ÏÍî¤Á¤ë¤±¤É¥ª¥¤¥ë¤¬»Ä¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥À¥Ö¥ëÀö´é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥ß¥Î»À·Ï¤ÎË¢Àö´é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤è¡×
¢£ÀäÂç¤ÊÀ°¤¨¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¥í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î´ðËÜ¤Î¡Ö¥¡×¤Ï¡¢
¡²½¾Ñ¿å¤Ç¿åÊ¬Êäµë
¢ÈþÍÆ±Õ¤Ç±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹
£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë
¤À¤½¤¦¡£
²½¤±»Ò¤µ¤ó¡Ö¤É¤Î¹©Äø¤â¡Ø»ä¤ÎÈ©¤Ï¸¨¤´¤·Æ¦Éå¢ö¡Ù¤È¡¢¤ªÆ¦Éå¤ò°·¤¦¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£¤ªÈ©¤ò»¨¤Ë°·¤¦¤È¡¢¿§ÁÇÄÀÃå¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤¿¤ë¤à¤·¡¢ÌÓ·ê¤Ï¹¤¬¤ë¤·¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª
Ä¶¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Î»ä¤¬¡¢¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ»×¤ï¤ºÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ã¥í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡ä¡£ÌÓ·ê¤Î¿åÊ¬ÉÔÂ¤òÊä¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ·ê¤ä¾®¥¸¥ï¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¦È©¤Î¥¥á¤¬À°¤¦¡¦²½¾ÑÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤è¡ª¡×
¡ã²½¤±»ÒÎ®¥í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤ä¤êÊý¡ä
1ÍÆ´ï¤Ë¿å¤È²½¾Ñ¿å¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2ÂçÈ½¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤ò2Ëç¤ËÎö¤¡¢1¤Ë¿»¤¹¡£
3¤¿¤Ã¤×¤ê¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À¥³¥Ã¥È¥ó2ËçÊ¬¤ò¡¢É¡¤Î·ê¤òÈò¤±¡¢´é¤Î¾å²¼¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ½¤ê¤Ä¤±¤ë¡ÊÌÜ¤È¸ý¤ÎÉôÊ¬¤Ï·ê¤ò³«¤±¤Æ¡Ë¡£
Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤«¤éËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È²½¤±»Ò¤µ¤ó¡£
»ç³°Àþ¤Ï¥·¥ß¡¢¥·¥ï¡¢¤¿¤ë¤ß¤Î¤â¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ó¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¡¢ÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¡ªÌýÊ¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤ä¤ªÅò¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤è¡Á¡£¡Öº£Æü¤Ï¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤À¤·¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È¤ªÅò¤À¤±Àö´é¤ÇºÑ¤Þ¤·¤Á¤ã¤¨¡ª¡Ù¤ÏÀäÂÐNG¡Á¡ª
¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â²Á¤ÊÈþÍÆ±Õ¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÚÂæ¡Ê¡áÈ©¡Ë¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿»Æ©¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤·¡¢ËüÁ´¤ÊÈ©ÂÎÀª¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²½¤±»Ò¤µ¤ó
ËÜÌ¾¡§´ß½ç»Ò¡£1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÄ¹Ç¯³èÌö¤¹¤ë¸½Ìò¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¿¦¿Í¡¡²½¤±»Ò¤Î¶î¤±¹þ¤ß»û¡×¤ò±¿±Ä¡£¡Ø²½¤±»Ò¤Î¥ª¥¥Æ¡£¡§¥ª¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡¡¥·¥ó¾ï¼±¤ÎÈþ³è¥ï¥¶100¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÄ¹ÅÄÍ³¹á