小さくて大容量でライトニングケーブルでも使えるモバイルバッテリーを探しているなら、PHILIPSの小型モバイルバッテリーはいかがでしょうか。

Philips モバイルバッテリー 20000mAh Lightning type-c ケーブル内蔵 4,980円 Amazonで見る PR PR

9.5cmx7.25cmx3.25cmという手のひらサイズでありながら、20,000mAhという大容量！ 通常価格5,980円のところ、今なら17%オフで4,980円になっていますよ。

収納可能なライトニングケーブルとType-Cケーブルが内蔵されていて、USB-CポートとAポートも搭載されています。

「ライトニングケーブルなんてもう必要ないのでは？ 」と思われる方もいるかもしれませんが、家族間で世代の違うスマホを使っているご家庭も多いのでは？ 20,000mAhという大容量を生かして、家族みんなで使えるモバイルバッテリーにしてみてはいかがでしょうか。

我が家なんてその典型例。iPhone SEユーザーの家族と一緒に『ポケモンGO』をしに行ったら、こういうモバイルバッテリーが大活躍してくれるわけです。

最大4台同時充電可能だし、パススルー充電もできますよ。

防災グッズとして、避難所で使う想定で買っておいてもいいかもしれません。

MagSafe対応ではありませんが、それをデメリットに感じさせないほど、魅力が詰まっていると思います。

