Yunth×Vが魅せる特別体験♡@cosmeTOKYO限定POPUP開催

スキンケアブランドYunth（ユンス）は、2025年12月10日（水）～12月16日（火）の期間限定で@cosmeTOKYOにてポップアップストアを開催します。今回のイベントでは、ブランドアンバサダーに就任したBTS・Vさんのビジュアルがお出迎えし、Yunthの世界観を五感で楽しめる特別な空間に♡来場者限定の特典や、ここでしか購入できない限定セットの販売など、多彩な企画を用意。事前予約制（平日19:00～21:00は予約不要）で入場できる特別な7日間です。

Vのビジュアルが彩る特別演出空間

ポップアップ会場では、11月にブランドアンバサダーに就任したVさんのビジュアルを中心に、「美しさが花ひらく」というYunthのコンセプトを具現化した空間が広がります。

@cosmeTOKYOの外観はVさんのビジュアルでラッピングされ、店内には巨大パネルが登場。

圧倒的な存在感とブランドの進化した世界観を一度に体感でき、ファンはもちろん美容好きにもたまらないフォトジェニックなスポットに仕上がっています♪

人気3製品をじっくり試せる貴重な機会

会場では、ブランド人気NO.1の「生VC美白美容液［医薬部外品］1ml×28包 3,960円（税込）」をはじめ、「生VAダーマ美容液［医薬部外品］1g×28包 4,950円（税込）」、「フュージョンクレンジング120ml 3,289円（税込）」を実際に試せます。

さらに来場者全員に、ユンスカラーの生花と「フュージョンクレンジング」のサンプルをプレゼント。

購入者限定ノベルティや、公式SNS参加型のカプセルくじなど、会場限定の特典も充実しています♡

Yunth×Vの特別な7日間を体感して

Yunthポップアップストアは、Vさんのビジュアルとブランドの世界観が融合した特別な空間が魅力。

人気の生VC美白美容液や生VAダーマ美容液、フュージョンクレンジングを実際に試しながら、限定特典やフォトスポットなどワクワクする仕掛けが満載です♡

事前予約制でゆっくり楽しめるので、この機会にYunthの魅力をじっくり体感してみてください♪進化するYunthとVさんの世界を存分に楽しめるイベントです。