「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在で東京応化工業<4186.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



東応化は３日ぶりに大幅反発、一時３３５円高の５８６０円まで買われる場面があった。フォトレジストの世界トップメーカーだが、今後の成長領域として注目される超微細な回路パターン形成を可能とするＥＵＶ（極端紫外線）露光装置向けで実力を発揮。微細化に必要なＡｒＦ用やＫｒＦ用のほか、ＥＵＶ用までワンストップでレジストを供給できる強みを持ち、マーケットでも存在感を示している。前週末２１日に４００円を超える急落に見舞われたが、これはＵＢＳ証券が、ここまでの同社株上昇を受けて投資判断を引き下げたことが影響している。ただ、目先思惑先行で売られ過ぎとの見方も投資家には多いようで、押し目買いを誘っている。



出所：MINKABU PRESS