＜注目銘柄＞＝カバー、Ｖチューバー人気の高まりで中期成長に期待 ＜注目銘柄＞＝カバー、Ｖチューバー人気の高まりで中期成長に期待

カバー<5253.T>は、１１月１１日に発表した９月中間期単独決算で営業利益が２６億６６００万円（前年同期比２０．９％減）と減益着地したことなどから株価は下降局面にあったが、１９日に年初来安値１５４０円と１５００円台をつけたことで売られすぎ感が台頭。今後の反騰が期待できる局面入りしている。



同社は、Ｖチューバー事務所の最大手の一社で、世界で活躍するＶチューバーを多数輩出している「ホロライブプロダクション」の運営が主な事業。上期決算は、ライブ・イベント分野やライセンス・タイアップ分野が好調だった一方、米関税政策の影響や商品販売チャネル間での代替効果、タレント数減少により自社ＥＣ売り上げが一時的に鈍化し、売上高は２１７億５４００万円（同２７．２％増）ながら計画未達で着地。また、２４年以前に生産した商品を中心とする在庫評価減の影響などが利益を押し下げ。また、表現技術の向上や物流体制の改善、海外事業開発の強化に向けた先行投資も減益につながった。



ただ、営業利益は計画比で１０％程度超過しており、過度の懸念は必要なさそう。中期的にもＶチューバー人気の高まりに伴うマーチャンダイジング分野やライセンス・タイアップ分野の拡大、北米拠点設立による海外事業の拡大、広範な消費者層におけるＶチューバーの主流エンタメ化などを背景に成長が期待できる。会社側では２６年３月期の営業利益を８２億円と見込むが、９０億円前後を見込む調査機関もある。（仁）



出所：MINKABU PRESS