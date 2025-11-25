¡ÖÌôºÞÈñ¤¬20～30ÇÜ¤Ë¡×¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤È¤âÌ·½â¡×²òÇ®ÄÃÄËÌô¡¢¹³¥¢¥ì¥ë¥®ーÌô¤Ê¤ÉOTCÎà»÷Ìô¤Î¡ÈÊÝ¸±³°¤·¡É¤Ë°å»ÕÃÄÂÎ¡¦´µ¼Ô¤é¤¬È¿ÂÐÉ½ÌÀ
À¯ÉÜ¤Ï11·î21Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¡Ê13.9Ãû±ß¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë21.3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ïºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò12·î¾å½Ü¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ØÄó½Ð¤·¡¢Ç¯ÆâÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î³ÕµÄ·èÄê¤Ç¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤ò´Þ¤àÌôºÞ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Î°ìÄêµ¬ÌÏ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ò2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¡£
°ìÊý¤ÇÆ±Æü¡¢10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÊÝ¸±°åÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÊÝÃÄÏ¢¡Ë¡¢¿·ÆüËÜÉØ¿Í¤Î²ñ¡¢ÆñÉÂ´µ¼ÔÅö»ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤é¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖOTCÎà»÷Ìô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ì¤ÐÌôºÞÈñ¤¬20～30ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢É¬Í×¤ÊÌô¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î·èÄê¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¸«¤ä¼ÂÂÖÄ´ºº¤»¤º·èÄê
OTCÎà»÷Ìô¤È¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëOTC¡Ê°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡Ë¤ÈÆ±¤¸Í¸úÀ®Ê¬¤äÎà»÷¤·¤¿¸úÇ½¤ò»ý¤ÄÌô¤Î¤³¤È¡£
²òÇ®ÄÃÄËÌô¡¢¹³¥¢¥ì¥ë¥®ーÌô¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÄÌ¾ï¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤È½èÊýäµ¤ò·Ð¤Æ¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç°Â²Á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¤Ç¤âÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÊÝÃÄÏ¢¤ÎËÜÊÂ¾Ê¸ã»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»ÊÔÀ®¤Ç·ÐºÑ¡¦Êª²ÁÂÐºö¤ÈÆ±Îó¤Ë¡¢Ìô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òÁý¤ä¤¹»Üºö¤òÌÀµ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¡¦¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÌôºÞµëÉÕ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ò¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¸«¤ä¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤»¤º¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÀÚÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡£1Ëü2000¿ÍÄ¶¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤¬¼¨¤¹¡ÖÀ¸³èÊø²õ¡×¤Î¼ÂÂÖ
²ñ¸«¤Ç¤ÏÆñÉÂ´µ¼Ô²ÈÂ²¤ÎÂçÆ£Êþ»Ò¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î½¸·×·ë²Ì¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Í¸ú²óÅú¿ô¤Ï1Ëü2301·ï¤Ë¾å¤ê¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¶ñÂÎÅª»öÎã¤Ï7295·ï¡£²óÅú¼Ô¤ÎÌó85%¤¬20Âå¤«¤é60Âå¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤ÇÀê¤á¤é¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Î90%¤¬OTCÎà»÷Ìô¤òÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
OTCÎà»÷Ìô¤¬ÊÝ¸±¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î·üÇ°¤È¤·¤Æ¡¢84.9%¤¬¡ÖÌôÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¡£6³ä¤Ï¡Ö°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤ï¤º¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢È¾¿ôÄ¶¤¬¡ÖÌô¤¬É¬Í×ÎÌÍÑ°Õ¤Ç¤¤º¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äÌô¶É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°û¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¡×¡Ê55.3%¡Ë¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î¸«Æ¨¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÎÃÙ¤ì¡×¡Ê50.8%¡Ë¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢»ÔÈÎÌô¤Ç¤Î¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÝ¸±ÎÁ·Ú¸º¤Ï·î100±ß¡¢ÌôÂåÉéÃ´¤ÏÇ¯12Ëü±ßÁý¡×¤ÎÌ·½â
ËÜÊÂ¼¡Ä¹¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤Î°åÎÅÈñÁí³Û¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡¢48Ãû±ß¡Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏºÇÂç¤Ç¤â2%¡Ê7000ÉÊÌÜ¡¢1Ãû±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅÈñÁý³Û¤ÎÍ×°ø¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬4·î17Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤È¤Î3ÅÞ¶¨µÄ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿28Í¸úÀ®Ê¬¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÌôºÞÈñÁí³Û¤Ï1523²¯±ß¡£¤³¤ì¤òÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ñÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÇ¯´Ö¤Ç1200±ßÄøÅÙ¡¢·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó100±ß¤Î·Ú¸º¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÊÝÃÄÏ¢¤Î¼çÄ¥¤À¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¥¢¥È¥Ôー¶¨²ñ¤¬»î»»¤·¤¿¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý³Û¤Ï·î³Û¤ÇÌó1Ëü±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç12Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤ë¡£
¡Öº£¸½ºßOTCÎà»÷Ìô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢°Â¤¤¸åÈ¯°åÌôÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢°åÎÅÈñÍÞÀ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌôºÞÈñ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¿·Ìô¤ä¹â³ÛÌôºÞ¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Ï¤·¤´¤ò³°¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤È¤âÌ·½â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤âÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ©ÅÙ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿À·Ð¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤ëA¤µ¤ó¤È¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ëB¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÏÎ¾ÏÓ¤ÎÄË¤ß¤È¤·¤Ó¤ì¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÃÄËºÞ¤ä¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÌôºÞ¤Ê¤É¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âOTCÎà»÷Ìô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·î1Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ëÌôÂå¤¬¤µ¤é¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢À¸³è¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÊÝ¸±³°¤·¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ©ÅÙ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ÇÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢B¤µ¤ó¤Ï¡ÖOTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±³°¤·¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë¤âµÕ¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤ÏÁ´¿È¥¢¥È¥Ôー¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ê¡¢Ìô¤òËèÆü°û¤ß¡¢¡ÊOTCÎà»÷Ìô¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥Ò¥ë¥É¥¤¥É¤òÁ´¿È¤ËÅÉ¤é¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¼¤â²ÖÊ´¾É¤ÇÅÀ´ãÌô¤äÅÀÉ¡Ìô¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìô¤ÏÓÏ¹¥ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê§¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä»Ò¤É¤â°åÎÅ½õÀ®¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ÎÌô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë¡ÖÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ·Ð¤º¡¢·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤ÇÊý¸þÀ·èÄê¡×
ËÜÊÂ¼¡Ä¹¤Ï²ñ¸«¤Î½ªÈ×¡¢º£²ó¤Î¡ÖÊÝ¸±³°¤·¡×¤¬¡ÖÀ¯¼£¥Þ¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Û¾ï¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÂê¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬¿³µÄ²ñ¤Ç°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢´µ¼Ô¤Ê¤É¤ÈÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤·¤ÆÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÊäÀµÍ½»»¤ò¤á¤°¤ë³ÕµÄ·èÄê¤Ç¡Ø¼Â»Ü¡Ù¤òÌÀµ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÍ×Ë¾¤·¡¢¶â³Û¤¢¤ê¤¡¢·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°åÎÅ¤Î¸½¾ì´¶³Ð¤È¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤Ê¿Ê¤áÊý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¹ñÌ±¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Éý¹¤¯µÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×