¡¡Åö»þ11ºÐ¤Î¶Ó¿¥·½¾¯Ç¯¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¾¾²¬½¤Â¤»á¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡×¤È¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅ·ºÍ¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤äÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤òÎ¿²ï¤¹¤ëºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¤È¤é¤¨¤ë´¶À¤ä¡¢½Ö»þ¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÁÏÂ¤À¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾²¬»á¤Ï¶Ó¿¥¤ÎºÍÇ½¤ò¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤ËÈæ¸ª¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤Ï¡¢20¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÍ¥¾¡¤ä¡¢ÄÌ»»310½µÀ¤³¦1°Ìºß°Ì¤ò¸Ø¤ë¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤ÎµÏ¿°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¹©·ÝÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤ÇÀºåÌ¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥é¥±¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢¥Æ¥Ë¥¹»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
¡¡¾¾²¬»á¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤ÎºÍÇ½¤Ï¤½¤Î¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¤âÊÑ¤¨¤¿¤È¨¡¨¡¡£
¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¶Ó¿¥Áª¼ê¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¥Æ¥Ë¥¹¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤¬Áª¤Ö¥×¥ì¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ËÍ¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥é¥±¥Ã¥È¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬·Ý½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇËá¤¤¤¿¿ÈÂÎÅªÉ½¸½ÎÏ¤¬¡¢Èà¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀ¤³¦¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ó¿¥Áª¼ê¤¬ATP¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î»þ¡£Åö»þ¤Î¥Æ¥Ë¥¹³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¡¼¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤Î¡Ø¥Ó¥Ã¥°£´¡Ù¡£¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤ò½ü¤¯Èà¤é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é1¡Á2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼é¤ê¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢¶Ó¿¥·½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¹¶¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¶Ó¿¥·½¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Æ¥Ë¥¹¡Û
¡¡¤Ê¤¼¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¡Ö¼é¤ê¤¬¼çÎ®¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¡¢¶Ó¿¥·½¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤Ë·ê¤ò¤¦¤¬¤Ä¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¾¾²¬»á¤¬¡¢²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶Ó¿¥Áª¼ê¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ·¤ÍºÝ¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤·¤«¤â¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ï¡¢¿¼¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ï¿¼¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤é¡¢°ì²ó¤¦¤·¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÊÖ¤¹¤Î¤¬ÄêÀÐ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢ËÍ¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬²¼¤¬¤é¤º¤ËÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø²¼¤¬¤ì¡ª¡¡¥ß¥¹¤¹¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢Áê¼ê¤Î¿¼¤¯Â®¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÖ¤»¤Ð¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤ÊÎÏ¤ÇÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤á¤ë¡£¤¤Ã¤È¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÍýÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸À¤¦¤Ï°×¤¯¹Ô¤¦¤ÏÆñ¤·¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ËÍ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¾¾²¬»á¤Ï²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢ÂÎ¸½¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤¬Í¤¹¤ë¿ÈÂÎÅª´¶³Ð¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ª¼êËÜ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Âè»°¼Ô¤âºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤¯¤·¤Æ¶Ó¿¥Åª¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤«¤éÁª¼ê¤Ø¤ÈÅÁÇÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥Ê¥À¥ë¤ä¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä»þÂå¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ê¥À¥ë¤â¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤â¹¶¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¤ì¤¿¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ä´¶À¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢È¿ÉüÎý½¬¤ò¤¹¤ì¤Ð¶á¤¤´¶³Ð¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¶Ó¿¥Áª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¼êËÜ¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬11ºÐ¤Îº¢¤«¤éÀ¤³¦¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ø¶ÚÎÏ¤â¤Ê¤¯ÇØ¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤«¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤È¹©É×¤Ç¡¢¶Ó¿¥·½¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Æ¥Ë¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Èà¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¤¢¤ì¤À¤±²ÚÔú¤ÊÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Û
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤äÄêÀÐ¤¬³ÎÎ©¤·¡¢»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÐ¹³¼êÃÊ¤ò·È¤¨¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀªÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍÉ¤ìÆ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤¹¤ì¤ÐÍæÀû¡Ê¤é¤»¤ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Îò»Ë¤ÎÉ¬Á³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¶Ó¿¥¤ÎÀè±ÔÅª¤Ê¹¶·â¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤¤¤º¤ì¸þ¤«¤¦Êý¸þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¿Ë¤òÂç¤¤¯¿Ê¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤¬¡¢¶Ó¿¥¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤â......¡£
¡Ö²¾¤Ë¡¢À¤³¦46°Ì¤ËÃ£¤·¤¿Åö»þ¤ÎËÍ¤¬º£¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢200°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¾²¬»á¤ÏÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹³¦¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤«¤ò¸À¤¤É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î°ÂÄê´¶¤Î¸þ¾å¡£¤â¤Á¤í¤ó¥é¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÑ¶ñ¤Î¿Ê²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Á¤äÎÌ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¡£»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎÈ¿¼ÍÅªÇ½ÎÏ¤È½ÐÎÏ¤¬¡¢ËÍ¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¤È¤Ç¤Ï°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÇ¤Ä¡£ÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±²ÚÔú¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶Ó¿¥¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¥±¥¬¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£19ºÐ¤Ç±¦¤Ò¤¸¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼ê¼ó¤Îç§¤ÎÃ¦±±¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¤Ò¤¸¤Î¼ê½Ñ¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤Ï¸Ô´ØÀá¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂ¼ó¤ä¹ø¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤âµó¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥²¡¼¥à¤Î¿§¤òÇ»¤¯¤¹¤ëºòº£¤Î¿öÀª¡Ê¤¹¤¦¤»¤¤¡Ë¤È¡¢¶Ó¿¥¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²ÃÌ£¤·¤¿»þ¡¢¥±¥¬¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¾¾²¬»á¤â¡Ö¥Ó¥Ã¥°4¡×¤ÎÌÌ¡¹¤È¶Ó¿¥¤ÎºÇÂç¤Îº¹¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¡£¡Ú¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤ÎÂî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¤ä½ã¿è¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¡¢¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¤â¤í¤µ¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¨¡¨¡¡£
¡Ö¸í²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¸À¤¦¡Ø¤â¤í¤µ¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»þ¡¹¡¢¡Ø¶Ó¿¥¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼å¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ä¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ½ªÅª¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¶Ó¿¥Áª¼ê¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·Èà¤¬¤Ò¤È¤Ä¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢4¡Á5²ó¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¿Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ëè«Çù¡Ê¤Ü¤¦¤Ð¤¯¡Ë¤Ç¡¢»È¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¿Þ¤ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤â°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤Ë¶Ó¿¥¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Î°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¾¾²¬½¤Â¤¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤·¤å¤¦¤¾¤¦¡Ë
1967Ç¯11·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç10ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤ÇÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£Ê¡²¬¡¦ÌøÀî¹â»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤3´§¤òÃ£À®¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤ë¡£1986Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢1992Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎATP¥Ä¥¢¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¡£1995Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í62Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È8¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤È3Âç²ñ½Ð¾ì¡£1998Ç¯¤Ë30ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñÍý»ö·ó¶¯²½°éÀ®ÉûËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â°Ì¥·¥ó¥°¥ë¥¹46°Ì¡£¿ÈÄ¹188cm¡£