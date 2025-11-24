◆これまでのあらすじ



高校時代、豪に片想いをしていた市子。

「豪くんに似合う女の子になりたい」

もともと食べることが好きでぽっちゃりしていた市子だったが、豪への憧れの気持ちをバネに20時以降は何も食べないダイエットを続けて垢抜けることに成功。26歳になって豪と再会し、ついに恋人同士になった。

しかし半年記念日を迎えた夜、突然「一緒にいても幸せになれない」とフラれてしまう。

傷心のあまり深夜にデザートを食べた市子の心は、その甘美な罪の味に慰められるのだった。







「はあ〜、つかれたぁ…！！」



ワークチェアの背もたれを目一杯軋ませながら、私は大きく伸びをする。



担当ページで特集した女優が、校了直前にまさかの不倫スキャンダルを起こすなんて。



ファッション誌編集部内でページの差し替えが決定した時は血の気が引いたが、朝からあちこちに働きかけを続けた結果、どうにか対応は間に合いそうだ。



けれど、ホッと肩の荷が下りた瞬間、今度は一気に背中に疲れが押し寄せてきた。



パソコンのモニターの時計は、もう22時半を指している。



よく考えてみれば、ランチがわりのプロテインをデスクで流し込んで以来、今日は何も口にしていない。



― なんか食べるか…っていっても、この時間だとコンビニでおにぎりでも買って帰るくらいしかないけど。



女28歳。気楽な独り身、一人暮らしだ。家に帰ったところで夕飯を作って待っていてくれる人もいないし、自分だけのために料理をする元気も残っていない。



アプリで出会ってデートを続けている男の子がひとりいるけれど、こんな時間から食事に誘ったら、他のことまで誘っていると思われかねない。



けれど、朝遅く夜遅い出版社勤めということもあり、オフィスにはこの時間でも少なくない人数が残っている。



まだ帰れずに仕事をし続けるよりは、部屋で一人ぼっち、缶ビールとおにぎりを楽しむ方がマシ…と思えることは、不幸中の幸いというべきなのかもしれなかった。



「お疲れさまでーす…」



誰に言うでもなくボソボソと呟きながらコートを羽織ると、ハツラツとした声が返ってきた。隣の島の編集長の、向井さんだ。



「おう双葉！ずいぶん早く帰るんだな」



向井さんにゲンナリとした視線を向け、私はとっととオフィスを後にする。



そして、ビルの一階に入っているコンビニを目指しながら、届いていたLINEに目を通すのだった。



LINEの送り主は、市子だ。

『双葉ちゃん、今夜暇じゃない？ちょっと聞いてほしい話があって、夕飯一緒にどうかな』



メッセージは泣き顔のウサギのスタンプと共に、17時に送られてきている。ちょうど、ページの差し替えでの件で電話をかけまくっていた頃だ。



『遅くなっちゃってごめん！今LINE気づいた。もうこんな時間だし無理だよね。来週ならどっか出られると思うけど』



返事を打ちながら、コンビニのおにぎりコーナーの前で立ち止まる。



棚にはバラエティ豊かなおにぎりが所狭しと並んでいたけれど、疲れきった私の目にはどれも同じに見えた。全くと言っていいほど、食欲はない。



実際、家で1人寂しく食べるおにぎりは、きっと味なんてしないだろう。



本当は今からでも市子と会って気分を変えたかったけれど、そうはいかないことはわかっていた。



私がまだ編集者として駆け出しで、市子が読者モデルとして雑誌に度々出てくれていた5年前。



その頃からずっと、市子は20時を過ぎたら水しか飲まない。



年が近かった私と、それから同期の早紀に妙に懐いてくれた市子とは、3人で何度も食事に出かけた。けれど、そのほとんどがランチだ。



― 仕方ない。今日はもう、缶ビールだけ飲んで寝ちゃお…。



なんて酷い食生活だろうと自己嫌悪に襲われながらも、どうしても食欲を感じることができない私は、缶ビールを一本だけピックアップしてレジへと持っていく。



「お願いしまーす…」



外国人の店員が無言のままバーコードを読み込もうとした、その時だった。



手に持ったスマホが突然震え出し、着信を告げる。画面に表示されているのは、市子の名前だ。



「もしもし？どうしたの？」



この時間に市子が起きていたことにまず驚きつつ、私はスマホを耳にあてる。



けれど電話口で市子が言ったのは、私をもっと驚かせる言葉なのだった。



「双葉ちゃーん、待ってたよー！」



電話で告げられるがままタクシーに乗り込みついたのは、西麻布の『ロマンス お好み焼きとクラフトビール』という店だ。



「すごい、本当に市子がいる。もう23時近いのに」



「だって、どうしても双葉ちゃんに会いたかったんだもん。っていうか、ひとりじゃいられなくて」



一体全体なにがあったのか、市子の方から「今からでもご飯食べに行こう！」と強く誘われたのだ。



「双葉ちゃんの家この辺だよね？この時間でもやっててビールが飲める美味しいお店を調べたら、この店が出てきたの。双葉ちゃんビール派でしょ？」



市子は妙に明るくそう話したけれど、深追いせずにはいられない。



「そうだけど…どうしちゃったの？スタイル保つために、20時以降は絶対に食べない！ってずーっと言ってたじゃん」



すると市子は、困った子どものような半泣きの表情を浮かべて言うのだった。



「だって…もう、痩せてたって、太ってたって、意味ないんだもん。…豪くんにふられちゃったからぁ〜！」



お酒の飲めない市子は、どうしてそうなるのかわからないけれど、コーラを飲みながら酔っ払いのようにクダを巻く。



ただ事ではない事態であることを感じ取った私は、とにかく市子の隣に座り、店の名物だという「ロマンス焼き」とクラフトビールを注文するのだった。



クラフトビールを飲みながら市子から聞いた話は、簡単に言ってしまえばこうだ。



大好きだった彼氏に、フラれた。



半年くらい前に彼氏ができたことは聞いていた。その相手が高校の頃の憧れの人だということも、聞いたことがある気がする。



けれど…思っていた以上にシンプルな内容に、私はどうやら一瞬キョトンとしてしまったらしい。



「あー、やっぱり双葉ちゃんはそういう感じだと思った！こういう時はまず早紀ちゃんに聞いてもらうべきなんだよ」



市子は憤慨した様子でそう言うと、スマホで早紀にビデオ通話をかけはじめる。



同期だった早紀は、3年前に会社を辞めた。



妊娠がわかって、結婚退職したのだ。子育て真っ最中の今はなかなか3人で集まることが難しく、こうして私と市子で会っている時に、早紀に電話をかけることも多い。



「あー早紀ちゃーん！聞いて〜双葉ちゃんが冷たいの。私がずっと大好きだった人にフラれたっていうのに」



そう言いながら市子がテーブルに置いたスマホには、部屋着姿の早紀の姿が映っていた。



「えーどうしたの？え？双葉はわかるけど、市子ちゃん、こんな時間に飲みに出てるの！？」



画面越しの早紀が興味深そうにこちらを覗き込んできた、その時だった。



ハッとした顔を浮かべて、早紀が後ろを振り返る。



「あ、ごめん…！主人が帰ってきちゃったから、切らないと。また今度ゆっくり聞かせてね」



“主人”。



そのフレーズが早紀の口から出てきた時、私の胸がちくんと痛んだ。



通話がオフになる寸前、早紀の背後にうつりこんだ見覚えのある姿…。



それは、先ほどまでオフィスで時間を共にしていた、向井さんだ。

「あ〜早紀ちゃんまで！みんな冷たいよぉ」



コーラを片手にテーブルに突っ伏す市子を見て、私は渋々背中に手を回す。



今見てしまった向井さんの姿を、早く忘れたい。



そんな打算もあったのかもしれないけれど、とにかく私は「よしよし」と言いながら市子の背中をさすった。



昔から、市子はこうなのだ。2歳年下だからというだけでなく、どうにも放っておけないような雰囲気がある。



なんというか、心を全開にしてくれている様子が可愛らしいのだ。



読者モデル時代も、イベント会社で働き出してからも、なぜ世間相手には本当の自分ではなく、クールで大人なキャラを押し通そうとするのかわからない。



けれどまあ、ごく一部の心を許した相手にしか素を見せないというのが、このなんとも言えない可愛らしさに磨きをかけているのかもしれなかった。



「豪くんにフラれちゃったのはつらかったね。せっかく、ずっと好きだった人と付き合えたのにね」



けれど、先ほど目にした早紀と向井さんの姿が頭から消えない私は、つい市子を慰める言葉に私情を挟んでしまう。



「でもさ、市子。そんなに好きならちゃんと『まだ好き』って、伝え続けた方がいいよ。…間に合ううちにさ」



ほとんど無意識のうちにこぼれ出てしまった言葉に、自分自身でハッとする。



もう遅い夜だというのに、店内はほぼ満席の大盛況だ。活気のある雰囲気に今の言葉がかき消されてしまったことを少し期待したけれど、しっかり聞こえてしまっていたらしい。



市子は目を潤ませたまま、小さく不安げな声で尋ねてくるのだった。



「…はっきり言われたんだよ？『幸せになれない』って」



「でも、市子はまだ彼が──豪くんが好きなんでしょ？『私は別れたくない！』ってちゃんと言ったの？」



「言えないよ。そんなダサい姿、豪くんに見せられないよ」



「またそうやってカッコつけて。どうして？カッコつけてたって結局フラれちゃったんでしょ。これ以上どう思われたっていいじゃない」



「でも…」



「とにかく、好きなら好きって言うべきなんだよ」



― 私はずっと片思いして好きって言えないまま、彼は人のものになっちゃったから。



そう言いそうになった、その瞬間。



「お待たせしましたー！」



店員さんの元気な声とともに、先ほど注文した「ロマンス焼き」が運ばれてきた。



色鮮やかなネギと、香ばしく香るソースの香り。私も市子も思わず一瞬で心を奪われる。



ゴクリと飲み込んだ唾とともに、決定的な罪になりかねない言葉も飲み込むことができた私は、気を取り直して市子に言った。



「まあ…とにかく今は、美味しいもの食べて元気だそっか」



「…うん」



ふわふわとろとろとした食感のお好み焼きは、口に入れるなり濃い旨みの出汁の香りが広がる。



その優しくもパンチのある味わいは、23時すぎという時間もあいまってか、罪なほどに美味しい。



私と市子はしばらくの間、無言でただひたすらこの熱い旨みの塊に没頭しつづけるのだった。



人間というのは、本当に単純なものだと思う。



空腹な胃袋に温かい食べ物が入ると、否が応でも体が、心が温まり、幸せを感じてしまうようにできているらしい。



市子はまだグズグズと泣き言を言い続けていたけれど、その頬には少し赤みが差したように見える。



そして私もきっと、缶ビールだけの夜を過ごそうとしていたとは思えないほど、激しい食欲を覚えていた。



ちがう種類のビールとコーラ。それから、「カキとレンコンバター」といくつかのメニューを追加で注文し、私たちは深夜の美味と会話を楽しんだ。



「なんか、双葉ちゃんが応援してくれるなんて思わなかったな。恋なんていらない、自立したカッコイイ女！って思ってたから、1人でも強く美しく生きていくためのヒントをもらおうと思ってたのに」



「失礼な。私だって恋愛のひとつやふたつくらいします〜」



「えっ、今も恋してるの？」



「今は…好きな人はいないけど、アプリでマッチした男の子とたまにデートしてる…」



「えー！そんなこと、教えてくれたことないじゃん！ね、ね、どんな人なの？付き合おうって言われた？」



「付き合おうって向こうは言ってくるけど…でも、向こうからグイグイこられるのあんまり得意じゃないんだよね。それに、すごい年下だし」



「えー、何歳なの？」



「23歳。…あと、外国人」



「キャー！！ちょっと双葉ちゃんー！！」



普段なら話さないようなことまで明るく話してしまえるのは、深夜に美味しいものを食べる時の魔法なのだろうか？



きっと、お酒だったら泣いてしまう。ダメな恋愛話に引きずられて、涙の底に沈んでしまう。



それが、美味しいものを食べるとなると、こんなにも前向きになれるのが不思議だった。



― 市子がいつも幸せだといいな。それから…早紀も。



久しぶりに満ち足りた気持ちの夜を過ごしながら、私は思う。



この先、誰のことも好きになれなかったとしても──。



こんなふうに思える自分自身のことは、結構好きだなって。



双葉が密かに好きだった向井と、授かり婚をした早紀。その孤独な生活