¡È¿ä¤·¡É¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡©º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤ÁÄ¾ÅÁ¤Î¡Ö1·³¥¢¥¤¥Æ¥à¡×5Áª
¿ä¤·¤ËÊû¤²¤ë¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¿ä¤·³èÌ¿¤ÊÁ´½÷»Ò¡¢ÃíÌÜ¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡¹¤¬¸ì¤ë¡Ö¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¡¢»°±ºÍýÆà¡¦ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¦ËÌÎ¤Î°¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¿ä¤·¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤«¤â♡
1·³¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Þ¥Í¤Ã¤³♡
¿ä¤·¤Î¿ä¤·¡á»ä¤Î¿ä¤·¡ª
¿ä¤·¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤·¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë1·³¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿♡ Â¨¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
Item ¥é¥Õ¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¨¥Ã¥È
³Ú¤Á¤ó¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤♡ Ë»¤·¤¤½÷»Ò¤ÎÍê¤ì¤ëÌ£Êý¡£¥é¥Õ¤ÊÁÇºà¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ä¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼êÈ´¤´¶¤Ê¤¯¤³¤Ê¤ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç¶õ¹Á¥³¡¼¥ÇÉ÷¤Ë♡ ¥é¥¤¥ÖÁ°¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×
¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¤Ï¥ß¥Ë¤ÇµÓ¤ò½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×
Item ¥¥ì¥¤¤á¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä
¥·¥ã¥Ä¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç²¦Æ»¤Î¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃå¤¿¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤ê¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤♡¡×
Item ¥¬¡¼¥ê¡¼¥¯¥é¥·¥«¥ë
¥¬¡¼¥ê¡¼Í×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¿§¡ß¤¢¤·¤é¤¤¤Ë¤¤å¤ó¡£
¡Ö½©Åß¤Ï¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ò¤«¤Ö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹♡ ¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤¬µ¤Ê¬¡ª¡×
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¡¢1Ëç¤ÇÂ¸ºß´¶¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ªÃå¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à♡¡×
¡Ö½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤¬»ä¤Î1·³¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¢¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
Item ¤³¤Ê¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¡£ÀÖ¡ß¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¤¢¤ï¤»¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥µ¥Æ¥ó¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ç½÷¤ß¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡ÖºÇ¶á¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤êÃæ¡ª°ì¸«Æñ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Îý½¬¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª¡×
Item ¤Û¤ï¤Û¤ï¥«¡¼¥Ç
¤â¤³¤â¤³¤Î´Å¤µ¤òÄù¤á¤ë¥®¥ã¥ë¤ß¤Ê¹õ¤¬¤ª¶¯¤¤¡£
¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤¢¤¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬ºÇ¶¯¡ª¤â¤³¤â¤³¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇÅß¤é¤·¤µ¤È´Å¤µ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¤♡¡×
»£±Æ¡¿JOJI¡ÊRETUNE Rep¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥ ¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ËÌÎ¤Î°¡Ê°Ê¾åËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ÃæÀî¹ÈÍÕ
ËÌÎ¤Î°