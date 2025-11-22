¼Â²È¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤·¤Þ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ·è°Õ¡£»Ò¤É¤â¤Î³¨¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤ò¡Ö¤¿¤á¹þ¤Þ¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×ÊÒÉÕ¤±¥ë¡¼¥ë
»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÃª¤ä°ú¤½Ð¤·¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯2»ù¤ÎÊì¡¦¤è¤·¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤ò¡Ö¤¿¤á¹þ¤Þ¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×ÊÒÉÕ¤±¥ë¡¼¥ë¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¡¢¤â¤Î¤ò¤â¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤·¤¤¤µ¤ó¤Îµ¤¤Å¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤¿¤Á
»Ò¤É¤â¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥¹¥È¡£¤É¤ì¤âÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤á¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÝ´É¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Ãª¤Î¾å¤Ë¤Ï¥Û¥³¥ê¤òÈï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¡¢´ù¤Ë¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤Î»³¡Ä¡£¤â¤Î¤ÎÂ¿¤µ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À°Íý¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×¤À¤Ã¤¿
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢Êì¤Ï»ä¤¬¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¿Þ¹©¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤ä¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÎÌÏ»î¤òÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢20Ç¯°Ê¾å¤âÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤º¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤ê¤â¡¢»ä¤Ïº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾þ¤Ã¤Æ¤«¤é¼êÊü¤¹
¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤«¤º¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾þ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼êÊü¤¹¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤â¤Áµ¢¤Ã¤¿³¨¤ä¹©ºî¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡Ö¿§»È¤¤¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡×¡Ö¥¦¥µ¥®¤¬¤«¤ï¤¤¤¯ÉÁ¤±¤¿¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ç»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡ÖÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¼êÊü¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ÆÊÝ´É
»Ò¤É¤â¤¬¤¯¤ì¤¿¼ê»æ¤ä¡¢¾Þ¾õ¡¢µÇ°ÉÊ¡Ä¤É¤ì¤âÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò»Ò¤É¤âÊÌ¤Ë1¤Ä¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ëÊ¬¤À¤±»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡Ö»Ä¤¹¡×¤È·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍâÇ¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢¡Ö½èÊ¬¡×¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤¿Ê¬¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤³¤ó¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤»¤ì¤Ð¡¢¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¸«ÊÖ¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥ÈÎà¤Ï¡¢½µËö¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È½èÊ¬¤¬¥ë¡¼¥ë
¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤¿¤á¹þ¤à¤È¡¢¤¢¤È¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤Æ¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡ª¡¡¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¤½¤Î¾ì¤ÇÈ½ÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ½µËö¤Ë¡Ö½èÊ¬¥¿¥¤¥à¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç½èÊ¬¡£Ê¿ÆüÌë¤ËÈè¤ì¤¿Æ¬¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢½µËö¤Ë¤â¤Á±Û¤·¡£¥Æ¥¹¥È¤ä½ÉÂê¤Ï1¤«·îÊ¬¤À¤±ÊÝ´É¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤éÇ³¤¨¤ë¥´¥ß¤Ø¡£
¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ä¤¹¤³¤È¤è¤ê¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡×
¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¡Ö¤²¡ª¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸«ÊÖ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤³¤Î¤È¤¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£