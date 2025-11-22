Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö165cm¤«¤é169cm¤Þ¤Ç¤ÎÊý¡×ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö165cm¤«¤é169cm¤Þ¤Ç¤ÎÊý¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
½êÂ°Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¼«Ê¬¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¡¢¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖÆó½Å¤Ç¤¯¤ê¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ëÌÜ¤¬¹¥¤¡£ÃËÀ¤Ç¤â½÷À¤Ç¤â¡×¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤¿¤«¤ª¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Î¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤¯¤ê¤¯¤ê¤Ê¤ª¤á¤á¤¬·ë¹½¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Í¥¤·¤½¤¦¤ÊÆó½Å¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥ìÌÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¤¤ÊÌÜ¤Î¿Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊ¡Î±¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤¬¤Ç¤«¤¤¿Í¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦180cm¤Î¿Í¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¶ì¼ê¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ê¡Î±¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤«¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£»ä¤¬154cm¤È¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×165cm¤«¤é169cm¤Þ¤Ç¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¿ÈÄ¹¹â¤¤¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÄ¹Äã¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï¡£¤Þ¡¢»ä¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
