復活はあるのか!?　初代三菱パジェロミニは現代のSUVを先取りした欲張りな軽クロカン

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第82回目に取り上げるのは1994年にデビューした初代三菱パジェロミニだ。

ジープの生産でクロカンのノウハウを蓄積

今回取り上げる初代パジェロミニについて語るには、当然ながら元祖であるパジェロについて触れておく必要がある。

三菱重工業の前身である中日本重工業は、1953年からウイリスジープのノックダウン生産を開始。第二次世界大戦後に軍民転換を推進したいウイリスは世界の9カ国とノックダウン生産のライセンス契約を結び、中日本重工業はそのひとつ。基本的には各国とも生産のみを請け負う契約だったのに対し、日本（中日本重工業）は販売権も付与されていた。

ノックダウン生産から始まったジープだったが、エンジンを日本製に変更するなど日本国内では”三菱重工のジープ”として認知され、クロスカントリーカー作りのノウハウを蓄積すると同時に”優良顧客”も数多く獲得することになった。

1953年からウイリスジープのノックダウン生産を開始して2001年まで生産

初代パジェロは三菱ジープの実質後継モデル

三菱重工は1971年に自動車部門を専業化させるために100％出資による三菱自動車工業（以下三菱）を設立して現在に至るのだが、ジープに代わる主力クロスカントリーカーの開発に着手。その結果1982年に登場したのが初代パジェロだ。

三菱ジープは初代パジェロ登場後も併売されていたが1998年に生産終了が決定し、2001年初頭まで販売された。三菱ジープが21世紀まで販売されていたのは感慨深い。

初代パジェロはオフロード性能とオンロード性能を両立した点が画期的だった

2代目はクロカンブームをけん引

初代パジェロにはジープで培ったノウハウが投入された。三菱にとって自社初のクロカンタイプであったが、高いオフロード性能と同時に乗用車的な乗り味を加味させたことで、クロカン＝トラックベースというイメージを払拭した功績は大きい。初代パジェロはパリ・ダールラリーでの活躍もあり、瞬く間に日本を代表するクロカンとして認知され人気モルとなった。

その後を受け1991年にデビューしたのが2代目パジェロ。デビューと同時に爆発的に売れ、初期には月販1位を獲得するなどクロカンブームの主役として君臨。1990年初頭はバブル崩壊があったが、クルマが多様化した時期で日本車も大きく様変わり。クロカンブームはそのひとつの象徴であり、その後初代スバルレガシィツーリングワゴン人気によるワゴンブーム、初代ホンダオデッセイによる乗用タイプミニバンブームなどが勃発。現在はSUVがブームを超えて定番人気となっているが、1990年代は激動の時代だったのだ。

初代のコンセプトを踏襲しつつも質感、高級感が飛躍的にアップした2代目

2代目パジェロのデザインを忠実に再現

三菱を代表するクルマであるパジェロデザイン、技術を落とし込んだ軽自動車として1994年12月13日にデビューしたのが初代パジェロミニ。今からほぼほぼ31年前だ。三菱のミニと言えば現在はデリカミニ。2023年5月にデビューして瞬く間に大ヒットし、2025年10月から2代目が販売されている。このデリカミニは、本家デリカD：5とはまったく違うオリジナルのデザインが与えられているが、初代パジェロミニは2代目パジェロのショートボディをそのまま縮小したようなデザインが与えられていた。

真横から見ると本家パジェロのショートそのもののデザイン

ボディサイズは本家の全長3985×全幅1695×全高1800mmに対し、全長3295×全幅1395×全高1630mm。軽規格というボディサイズの制限があるなか見事に2代目パジェロのデザインを再現している。縮尺率を計算してみると、全長が83％、全幅が82％、全高が91％ということで、初代パジェロミニは本家よりちょっと背が高いプロポーションとしていたことがわかる。特に真横から見たデザインは本家パジェロそのもの。この再現度の高いデザインがパジェロミニの人気の要因となったのは間違いない。

グリルガードが装着されたフロントマスクはいかにも1990年代という風情

パジェロミニ専用のフレーム

パジェロミニを登場させるにあたり三菱が最も頭を悩めたのがパワートレーン。パジェロの名を冠するからには後輪駆動とするのは必須ながら、本家パジェロのシャシーをパジェロミニに流用することは不可能。軽乗用としてミニカ／ミニカダンガンはあったがどちらもFF（前輪駆動）。しかし、後輪駆動の軽自動車が存在したのだ。それは軽商用のミニキャブ／ブラボーだ。パジェロミニはミニキャブ／ブラボーのパワートレーンを流用することからスタートしたという。しかし、“乗用車感覚で乗れる本格RV”というパジェロのコンセプトを踏襲するためには商用ベースでは満足した性能が得られていないということで、最終的にはラダーフレームにものコック構造を組み込んだビルトインフレームを専用開発。

本家パジェロのような迫力はないが、丸目が愛くるしいパジェロミニ

ちなみにダイハツはJMS2025に次期コペンと思われるデザインコンセプトカーのK-OPENとそのランニングスタディモデルを出展していたが、ランニングスタディモデルのFR（後輪駆動）のパワートレーンは商用車のハイゼットから流用している。

パジェロミニ専用に開発されたビルトインフレーム

5バルブの高回転型エンジンを搭載

初代パジェロミニに搭載されたエンジンは、排気量659ccの直列4気筒SOHC（最高出力52ps/最大トルク6.0kgm）とDOHCターボ（64ps/9.9kgm）の2種類。ターボはミニカダンガンで登場した5バルブエンジンがおごられた。この5バルブエンジンは許容回転数が8000rpmで、最高出力は7000rpmで発生する高回転型。しかしパジェロミニでは、ミニカダンガンに比べて最大トルクの発生回転数が500rpm低い3000rpmとされていた。これは、車重があり、オフロードなど低速で走るケースが考慮されていた。

直4の5バルブエンジンは7000rpmで63psをマークする高回転型

直4は直3に比べて低中速トルクが出しづらいという面はあるが、回転フィールの滑らかさでは断然有利で、質感の高い走りを実現するには打ってつけ。特に高回転型の5バルブエンジンは、クロカンタイプというキャラクターとは反して、街中で高回転まで回して走る気持ちよさがあった。ただ、回すぶん燃費も悪く、自動車雑誌『ベストカー』の燃費テストでは実燃費は10〜13km/Lと当時の軽自動車としてはよくなかった。

組み合わされるトランスミッションは5MTと3AT。ATはたった3速？ とショボく感じるが、軽のATは3速が当たり前だったしイージーに走れるという点では設定されていたことが貴重だった。ライバルと言われていた2代目ジムニーもパジェロミニのデビューした1994年に3ATを追加。

ツートーン、背面タイヤも雰囲気抜群。このままのデザインで今登場しても絶対売れそう

後輪駆動の2WDと4WDをラインナップ

駆動方式は2WDの後輪駆動と4WDの2タイプで、グレードも簡潔に後輪駆動がXR、4WDがVRで、それぞれ装備の違いによりIとIIが用意された（IIのほうが装備充実）。

4WDシステムは三菱自慢のイージーセレクト4WDで、80km/h以下なら2Hと4Hの切り替えができる優れモノ。2H、4H、4Lの3つが切り替え可能なトランスファーはパジェロミニ専用だった。

ライバルのジムニーは昔ながらの硬派なパートタイム4WDだったため、トランスファー付きで本格的なオフロード走行が可能なうえ扱いやすく利便性が高いパジェロミニのほうが万人受けしたのは言うまでもない。

初代パジェロミニの販売比率は4WDが圧倒的に高かった

街中とオフロードの乗り心地を両立

サスペンションについては、ジムニーが本格的なオフロード走行に特化した強靭なリーフスプリング＋リジットアクスル、いわゆるリーフリジットだったのに対し、パジェロミニはフロントがストラット、リアが5リンクで前後コイルスプリングを採用。この足回りを見ただけで両車のキャラクターが如実に出ている。

パジェロミニは街中での快適性も充分考慮されていて、実際に誰もが普段のアシとして使って不満のないモデルになっていた。

最低地上高は195mmを確保していたので、オフロードで軟弱ということはない。この点でもパジェロの名を名乗るにふさわしい資質を備えていたと言える。

オフロードのロードホールディング性と街中での快適性を両立したフロント：ストラット、リア：5リンクのサスペンション

無骨さが皆無の室内は快適

初代パジェロミニのインテリアを改めて見返してみると、当時の軽自動車としてはしっかりと作られていたことがわかる。当時はそれを感じることはあまりなかったが……。オフロードを走れるクロカンタイプ軽自動車ながら無骨さは皆無で、操作性も優れていた。インパネ回りではブラックアウトされたセンターコンソールがシックで、最上級モデルにはデジタルで方位、高度、外気温を表示するマルチメーターが標準装備されていた。今のSUVに近い感覚でインパネ回りがデザインされていたその先見性に驚く。

アウトドアで重宝するマルチメーターが人気

シートは当時の日本車はフワフワした座面のモデルが多かったなか、適度な硬さのある座面で軽自動車ながらロングドライブでも快適に過ごせたのを覚えている。リアシートはお世辞にも広いとは言えないが、フットスペースがしっかりと確保されていた。その代償としてリアシート使用時にはラゲッジが激狭だった。4人乗車時には荷物スペースは最小限だったが、これはアルファードクラスで3列フルに使った時も同じ。2人乗車時にリアシートを倒せば、不満のないスペースが出現。軽自動車の乗車人数は2人が主流だったこともあり三菱も割り切っていたのだと思う。

シックなデザインのインテリア。ATは3速だったが、意外にターボとの組み合わせが人気

ジムニーはライバルではない!?

クロカンタイプの軽自動車ということでライバルは2代目スズキジムノーと言われていたが、実際はどうだったのか。これまで初代パジェロミニについて説明してきたからわかると思うが、初代パジェロミニと2代目ジムニーは何から何まで違う。オフロードに特化した世界最小のクロカンを標榜するジムニーに対し、パジェロミニはパジェロの名に恥じないオフロード性能を持つ一方で、街中を含めたオンロード性能を重視。それは高性能なだけではなく、快適性も妥協せず追及している。どっちがいい悪い、勝った負けたではなく、価値観の違い。

実際に両車では購入する客層もまったく違った。今でこそ老若男女誰もが普段のアシとしてジムニーが人気だが、2代目ジムニーはまだまだマニアが乗るクルマ、という領域を抜け出せていなかった。それに対し初代パジェロミニは万人受けしている現行のジムニーに近いポジションだったと言えるだろう。

クロカン軽というキャラからジムニーと比較されがちだが、初代パジェロミニはクロスオーバーSUVに近いコンセプト

個性派ながら販売面で成功

1994年に初代ワゴンRが登場し、軽自動車はスペース追求という新たな局面を迎えた。その一方でビート、カプチーノといったスポーツ系も存在。アルトワークス、ミラターボ、ミニカダンガンという超高性能モデルもあった。そのいろいろなキャラクターが乱立するなかで、クロカンと乗用車のクロスオーバーを目指したのが初代パジェロミニで、現在のSUVに通じるコンセプトを先取り。

ワインディングでは軽FRオープンスポーツのカプチーノに比肩する楽しさを持つ

全高は初代ワゴンRの1695mmほど高くないが、遜色ない1630mmということで、ユーティリティが魅力のハイトワゴンの要素も加味されていた。そう、初代パジェロミニはとても欲張りなクルマだったのだ。いいとこどりすると全部が中途半端になったりしがちだが、どれも高いレベルに到達していたのは立派。

初代パジェロミニがデビューした1994年末といえばすでにクロカンブームも下火だったにもかかわらず、1994年12月〜1998年10月までに26万台強を販売。ブランニューの軽自動車としては大きな成功と可能性を示した。

リアシート使用時のラゲッジは狭いが、リアシートを倒せば広大なスペースが出現

パジェロミニの復活はあるのか!?

初代パジェロミニは1998年10月に新軽自動車規格に適合させた2代目にチェンジ。その2代目は日産にもOEM供給されてキックスとして販売。そして2013年に初代と同レベルの約25万台を販売しながらも生産終了となった。

現在三菱の軽自動車は、日産との合弁会社のNMKV（Nissan Mitsubishi Kei Vehicle）で企画。三菱単独では動けないが、パジェロミニの復活を願う人は多い。その際は日産版も登場させれば両車ウィンウィンになる可能性大だ。

自動車雑誌『ベストカー』で何度もスクープしているが、新型モデルの開発、開発凍結が続いているという情報もある。三菱としては「パジェロミニはフレーム構造でしかありえない」という開発陣の矜持が、名車復活に踏み切れない要因とも言われている。

しかし、2019年にファイナルエディションをもって日本から姿を消した本家パジェロの復活が確実となった今、パジェロミニの復活にも期待がかかる。

ベストカーが制作した新型パジェロミニの予想CG。復活に期待がかかる

【初代パジェロミニVR-II（5MT）主要諸元】

全長：3295mm

全幅：1395mm

全高：1630mm

ホイールベース：2200mm

車両重量：910kg

エンジン：659cc、直4DOHCターボ

最高出力：64ps/7000rpm

最大トルク：9.9kgm/3000rpm

価格：139万8000円

【豆知識】

2代目ジムニーは1981年5月〜1998年10月まで17年間販売されたが、細かく変更され最初と最後では別物と言っていい進化を遂げている。大きく分類すると、第1期（1981〜1984年）、第2期（1984〜1990年）、第3期（1990〜1995年）、第4期（1995〜1998年）という4タイプが存在。実は第1期だけで1〜5型まであり、そのモデルは多岐にわたる。初代パジェロミニは1994〜1998年だから、第3期と第4期のモデルがライバルと言われた。世界一小さい本格的オフローダーとして世界的に認知されていて、それは現在まで不変。

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／MITSUBISHI、SUZUKI、ベストカー

