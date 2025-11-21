目元も心もほぐれる「めぐりズムアイマスク」が今なら無料。セブンの″1個買うと1個もらえる″に新たな追加きた！（11月21日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年11月21日から27日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月18日から開始したキャンペーンはこちら。

11月20日から開始したキャンペーンはこちら。

5つの香りから選べる！

対象商品は、「めぐりズム 蒸気でグッドナイト」の「ラベンダー」と「無香料」（各1枚）です。

いずれか1枚を購入すると、「めぐりズムアイマスク」の「ラベンダー」「完熟ゆず」「カモミール」「無香料」「金木犀」（各1枚）のいずれか1枚と引き換えられる無料券がもらえます。

約40度の蒸気と厚みのある不織布で、目元の詰まりをじっくりほぐしてくれる「蒸気めぐるアイマスク」。

香りには天然エッセンシャルオイルをブレンドしており、移動中や就寝前などに使えば、目の疲れも気持ちもリフレッシュできますよ。

引換期間は11月28日から12月11日まで。

キャンペーンを活用して、疲れた目元をお得にケアしてみては？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）