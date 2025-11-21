米女子プロゴルフLPGAツアーは、今季最終戦となるCMEグループ・ツアー選手権を20日（日本時間21日）からフロリダ州のティブロンGCゴールドC（6734ヤード、パー72）で行う。優勝賞金は女子ゴルフ史上最高額となる400万ドル（約6億3000万円）。参加する日本人選手もこれには様々な反応を見せている。

この大会は賞金総額1100万ドル（約17億3000万円）、優勝賞金400万ドルという巨額がかかる。参戦する日本人選手は、中継する「WOWOW」の事前インタビューでそれぞれの思いを明かしている。

勝みなみ（明治安田）は今季、163万5984ドル（約2億5800万円）を稼ぎ賞金ランキング15位につける。「何に使いますかね」と笑いながら「いろいろ税金とかのことを考えるので……。最初は家買いたいなと思ってたんですけど、まだ足りないかなとか思ってるので、ちょっと今考え中です」と答えた。

また畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は131万9999ドル（約2億800万円）で25位。「あまりにも金額が大きすぎて、ちょっと考えつかないですけど。なにか思い出に残るものができればいいんじゃないかと思います」としている。

さらに古江彩佳（富士通）は95万1736ドル（約1億5000万円）で41位。「なんですかね……。面白くないと思うんですけど、ディズニー世界一周してみたい。パリだったり、上海ディズニーとか行ってみたいなと思います」と使い道を口にした。

日本勢6人が、メジャー2勝を含む計7勝を挙げた歴史的シーズンの最後は、どのような結末を迎えるだろうか。



（THE ANSWER編集部）