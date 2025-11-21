コスメキッチンでオーガニックを楽しむ♡限定キット＆ポイントUP開催

ナチュラル&オーガニックを日常に取り入れたい方に♡コスメキッチンが2025年11月19日（水）18:00より公式WEB STOREで「THE ORGANIC DAYS」をスタート。翌20日（木）からは全国店舗でも開催されます。限定キット販売や対象商品10％OFF、最大25％ポイントバックなどお得が満載。オーガニックの魅力を存分に体感できます♪

期間限定♡お得なオーガニックキット



Aセット

Bセット

THE ORGANIC DAYSでは、期間中に限定キットの販売や対象商品10％OFF²、最大25％ポイントバック³を実施。

対象アイテムはコスメキッチンWEB STOREや各店舗で展開され、オーガニックアイテムをお得に体験できます。

さらに、先着600名様にはWEB STOREで10,000円（税込）以上購入すると豪華サンプルセットA・Bがプレゼントされます。数量限定なのでお早めにチェックしてください♡

*2 一部対象外がございます。

*3 MA CARDの会員ランクによってポイント付与率は異なります。

Straine×ズートピア2♡限定デザインのストレートヘアケアセット登場

4代目ミューズ♡アインシュタインの動画

THE ORGANIC DAYSの4代目ミューズには、お笑いコンビ・アインシュタインが就任。

公式SNSで公開されるオリジナルショートムービー第1弾「スターになれるよ」、11月20日公開の第2弾「キレイになれるよ」に加え、特設ページ限定の未公開映像も見られます。

笑いとビューティの融合で、オーガニックをもっと身近に感じられる企画です♪

コスメキッチンベストコスメ2025



同時開催の「コスメキッチンベストコスメ 2025 下半期」では、全16カテゴリーの上位3位を一挙公開。

特別賞として「サステナブル賞」や「新人賞」も新設され、コスメ業界のスペシャリストやスタッフのリアルな声をもとに審査された人気アイテムが揃います。

公式WEB STOREの特設ページで受賞アイテムや詳細が確認でき、自分にぴったりのオーガニックコスメ選びが楽しめます♡

THE ORGANIC DAYSでオーガニックをもっと身近に♡



コスメキッチンの「THE ORGANIC DAYS」は、オーガニックをもっと身近に楽しむ絶好のチャンスです。

限定キットやお得な割引・ポイントアップ、先着限定サンプルのプレゼントなど、見逃せない特典が盛りだくさん。

4代目ミューズ・アインシュタインのショートムービーやベストコスメ2025の発表もあり、オーガニック初心者からファンまで幅広く楽しめます。