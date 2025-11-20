紗栄子「すごく綺麗になった」スキンケアにもメイクにも使える！冬の保湿クリーム
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】リピート確定の保湿クリーム試してみて！』の動画を投稿。スキンケアアイテムを紹介する動画を公開！ブランドの提供を受けてのものではありましたが、紗栄子さんなりの感想も語ってくれていました。
■フェイスクリーム
動画内に登場したのはこちら！
KOPHER/キュリペア メラクリーム 2本セット 3,700円（編集部調べ）
保湿はもちろん、肌のニキビ跡や毛穴のケアができるというフェイスクリーム！
紗栄子さんはこちらが朝メイク前にも使用できることに触れ「私もやってみたけど、本当に全然平気」とベースメイクを邪魔しなかったとコメント。
また、リキッドファンデーションに混ぜて保湿力をアップさせる方法も語り「今日私ちょうどやってるんだけど」「すごく綺麗になったわけ」と仕上がりの良さを評価！
肌の質感も「しっとり感とかが長時間キープできてる感じ」「滑らかさをキープしてくれてる」とメイクの乾燥やヨレが気にならない仕上がりだったと振り返っていました。
動画内では、紗栄子さんがこちらのクリームについて詳しくトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。