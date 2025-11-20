サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」の50周年をお祝いしたテーマカフェ「LittleTwinStars Cafe」が東京・大阪・愛知・宮城に期間限定オープン！

「キキ」と「ララ」のファンタジックな世界観の中で、2人をイメージしたメニューやオリジナルグッズを楽しみながらほっこり癒やしのカフェタイムが過ごせます☆

サンリオ「リトルツインスターズ」テーマカフェ「LittleTwinStars Cafe」

スケジュール：

東京/原宿：BOX cafe&space キュープラザ原宿店

開催期間：2025年12月11日（木）〜2026年2月8日（日）

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目28番6号 キュープラザ原宿3F

愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート2号店

開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年2月15日（日）

所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA2号店

開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＫＩＴＴＥ大阪6階

宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店

開催期間：2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）

所在地：宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階

予約方法：2025年11月20日（木） 12:00カフェ公式サイトOPEN／18:00〜予約受付スタート（先着順）

予約金：660円（税込）※予約特典付き ※1申込につき、4席まで予約可

2025年に50周年のアニバーサリーイヤーを迎え「2025年サンリオキャラクター大賞」総合順位で7位となったサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」

今回、” ゆめかわ☆カフェ”をコンセプトにした、訪れる人たちを夢の世界へと誘い、心も体もリフレッシュするようなかわいいテーマカフェ「LittleTwinStars Cafe」が期間限定でオープンします☆

カフェには、描き下ろしの「キキ」と「ララ」をそれぞれイメージしたパフェ、星形のオムライス、「キキ」と「ララ」の要素が詰め込まれたお子様ランチ風プレートなどがラインナップ。

さらに「キキ」と「ララ」のふたりをイメージしたわたあめドリンクなど「ゆめかわ」な雰囲気が漂う、かわいいがぎゅぎゅーーっと詰まった、とびきりのメニューが用意されます。

また、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する、50周年のアニバーサリーイヤーにぴったりなカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「キラキラA5クリアファイル」

事前予約者限定カフェ利用特典として「キラキラA5クリアファイル」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューをご注文された方に全4種るいから1枚がランダムでプレゼントされます。

物販購入特典「キラキラステッカー2枚セット」

カフェオリジナルグッズのお会計が税込み3,300円以上で「キラキラステッカー2枚セット」を1つプレゼント。

パフェグラスに入った「キキ」と「ララ」デザインがとってもキュート☆

※物販購入特典はなくなり次第終了となります

夢みる星空オムカレー

価格：1,690円(税込)

オムカレーの上を、ユニコーンに乗ったキキ＆ララが流れ星のようにかけぬける「夢みる星空オムカレー」

星形のライスやチーズ、彩り野菜でかわいくきらめく一皿です。

キキ＆ララ グラタンプレート(キキ)

価格：1,690円(税込)

「キキ」をイメージした「キキ＆ララ グラタンプレート」

クリームソースのえび入りグラタン、ミートスパゲッティ、コーンスープのセットです。

キキ＆ララ グラタンプレート(ララ)

価格：1,690円(税込)

「ララ」をイメージした「キキ＆ララ グラタンプレート」もラインナップ。

グラタンとミートスパゲッティ、コーンスープがワンプレートで提供されます。

キキ＆ララ パフェ（キキ）

価格：1,590円(税込)

「キキ」をイメージしたラムネシャーベットのパフェ。

空色カラーをベースにした、ゆめかわなグラスデザートです。

キキ＆ララ パフェ（ララ）

価格：1,590円(税込)

「ララ」をイメージしたストロベリーアイスのパフェ。

ピンク色を基調にした、フォトジェニックなメニューです。

キラキラブルーソーダ

価格：990円(税込)

「キキ」をイメージした、ライチ風味のわたあめドリンク。

別添えのソーダでわたあめを溶かして楽しめる一杯です。

キラキラピンクソーダ

価格：990円(税込)

別添えのソーダでわたあめを溶かして楽しむ「キラキラピンクソーダ」

「ララ」をトップにのせた、ストロベリー風味のわたあめドリンクです。

ふわふわ雲のホットコーヒー

価格：990円(税込)

マシュマロ、ホイップクリームなどのふんわり雲が浮かぶ、見た目もかわいいホットウインナーコーヒー。

星形のマドラータグは3種からランダムで提供されます。

サイドドリンク

価格：各790円(税込)

メニュー名：

・コーヒー（Ice/Hot）

・紅茶（Ice/Hot）

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

カフェで提供されるサイドドリンクは、全部で、5種類。

コーヒーと紅茶はホット、アイスのどちらかを選択できます。

※ワンオーダー対象外となります

オリジナルグッズ

「LittleTwinStars Cafe」のアートを使用したカフェオリジナルグッズを販売。

コンセプトである” ゆめかわ☆カフェ”の世界観が感じられるランダムグッズや普段使いしやすい雑貨が展開されます。

缶バッジ

価格：605円(税込)

種類：ランダム5種

「リトルツインスターズ」の世界観あふれる缶バッジ。

全5種類の中からいずれか1つがランダムに封入されています。

アクリルチャーム

価格：605円(税込)

種類：ランダム7種

ポーチやバッグなどに付けて楽しめるアクリルチャーム。

「キキ」と「ララ」のハートフルなアートが使用されています。

アクリルミニフィギュア

価格：990円(税込)

種類：ランダム7種

ダイカットデザインを使用したアクリルミニフィギュア。

空を飛ぶ姿やパフェグラスに入ったデザインなどがラインナップされます。

ゆらゆらアクリルスタンド

価格：1,320円(税込)

振動を与えると中央のチャームが揺れるゆらゆらアクリルスタンド。

ユニコーンに乗って空を飛ぶ「キキ」と「ララ」がデザインされています。

ハンドタオル

価格：1,375円(税込)

カフェのテーマアートを使用したハンドタオル。

様々な「キキ」と「ララ」のアートが楽しめる、普段使いしやすい雑貨です。

グラス

価格：1,980円(税込)

ラインアートを使用した、大人かわいグラス。

ブレイクタイムのお供にぴったりなドリンクウェアです。

「リトルツインスターズ」の世界観を表現した空間の中で、癒やしのカフェタイムが満喫できるテーマカフェ。

2025年12月11日からのBOX cafe&space キュープラザ原宿店を皮切りに全4都市で開催される「LittleTwinStars Cafe」の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329

※画像はイメージです

