お米や飲料も。Amazon ブラックフライデーでチェックしたい飲食料品まとめ【明日から】
今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。すでに「サプライズプレセール」としてセール価格になっているものもあるので、要チェックです！
お米の旨みと甘みを守る「低温製法」で保管・精米。アイリスオーヤマのパックごはん
サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」
初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
3,998円 → 3,280円（18%オフ）
ビーレジェンド史上最も甘い！ ミルキー味のプロテイン
ビーレジェンド ホエイ プロテイン ペコちゃん ミルキー 風味 不二家 WPC ビタミン 国内製造 1kg
電子レンジで簡単調理。まるで“ごはん”のような食感のオートミール
ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維【Amazon.co.jp限定】
1,134円 → 850円（25%オフ）
グルテンフリーのヘルシーヌードル「丸麺 ゼンブ ヌードル」
松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
[Amazon限定ブランド] CCL 綾鷹 ペットボトル 2L PET × 8本 お茶 緑茶
1,584円 → 1,346円（15%オフ）
※クーポン利用でさらに202円オフ
[Amazon限定ブランド]CCL 綾鷹 茶葉のあまみ ラベルレス ペットボトル 2LPET×8本
1,504円 → 1,251円（17%オフ）
※クーポン利用でさらに188円オフ
持ち運びやすいスリムなスマートボトル。「おーいお茶 緑茶」
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
※クーポン利用でさらに134円オフ
無糖ながら甘く香ばしい「北海道コーン茶」
ポッカサッポロ 北海道コーン茶 525ml ×24本 ノンカフェイン カフェインゼロ 無糖 お茶 とうもろこし茶 ペットボトル 無糖 ミネラル
2,445円 → 2,247円（8%オフ）
爽やかな香りと豊かな旨み。「午後の紅茶 おいしい無糖」
つらい疲れや、弱った体に。「チョコラBB ハイパー」
5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット
野菜生活 カゴメ 野菜生活100 アソートセット 200ml紙パック×20本(5種×各4本)【EC限定 飲み比べ お試しセット】
2,145円 → 1,823円（15%オフ）
美味しさのベストバランス。カゴメ「野菜生活100オリジナル」
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」
洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」
しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」
その他のセール予定商品
AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス スティックブラック 産地アソート 【 プチギフト 】【 スティックコーヒー 詰め合わせ 】【ブラジル・ブレンド、モカ・ブレンド各15本、コロンビア・ブレンド、キリマンジャロ・ブレンド各10本】 50個 (x 1)
1,998円 → 1,374円（31%オフ）
【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー
1,840円 → 1,186円（36%オフ）
キリン 生茶 おいしい カフェインゼロ 430ml 24本 お茶 緑茶 無糖茶 ペットボトル ノンカフェイン カフェインレス
2,845円 → 2,490円（12%オフ）
キレートレモン MUKUMI 155ml×24本［機能性表示食品］ むくみ レモン レモン果汁 炭酸 クエン酸 ビタミンC ポッカサッポロ
3,571円 → 3,037円（15%オフ）
CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml ×24本 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース 500ミリリットル ボトル 割り材
1,481円 → 1,105円（25%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
