お米や飲料も。Amazon ブラックフライデーでチェックしたい飲食料品まとめ【明日から】
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。すでに「サプライズプレセール」としてセール価格になっているものもあるので、要チェックです！

お米の旨みと甘みを守る「低温製法」で保管・精米。アイリスオーヤマのパックごはん


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) パックご飯 150g 国産米 100% 低温製法米 非常食 米 レトルト 150グラム (x 24)【約1分30秒で新米気分】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」


by Amazon

by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶

1,869円 → 1,479円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

3,998円 → 3,280円（18%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビーレジェンド史上最も甘い！ ミルキー味のプロテイン


ビーレジェンド(be LEGEND)

ビーレジェンド ホエイ プロテイン ペコちゃん ミルキー 風味 不二家 WPC ビタミン 国内製造 1kg

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



電子レンジで簡単調理。まるで“ごはん”のような食感のオートミール


ケロッグ

ケロッグ 粒感しっかり オートミールごはん 900g 発酵性 食物繊維【Amazon.co.jp限定】

1,134円 → 850円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



グルテンフリーのヘルシーヌードル「丸麺 ゼンブ ヌードル」


ZENB

【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」


松屋

【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） (1食 (x 30))［冷凍食品］

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

[Amazon限定ブランド] CCL 綾鷹 ペットボトル 2L PET × 8本 お茶 緑茶

1,584円 → 1,346円（15%オフ）

※クーポン利用でさらに202円オフ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


綾鷹

[Amazon限定ブランド]CCL 綾鷹 茶葉のあまみ ラベルレス ペットボトル 2LPET×8本

1,504円 → 1,251円（17%オフ）

※クーポン利用でさらに188円オフ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



持ち運びやすいスリムなスマートボトル。「おーいお茶 緑茶」


おーいお茶

伊藤園 ラベルレス おーいお茶 緑茶 460ml×30本 スマートボトル

2,164円 → 1,980円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）

※クーポン利用でさらに134円オフ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本

2,091円 → 1,805円（14%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 410mlPET ×24本

1,968円 → 1,653円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



無糖ながら甘く香ばしい「北海道コーン茶」


POKKA SAPPORO

ポッカサッポロ 北海道コーン茶 525ml ×24本 ノンカフェイン カフェインゼロ 無糖 お茶 とうもろこし茶 ペットボトル 無糖 ミネラル

2,445円 → 2,247円（8%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



爽やかな香りと豊かな旨み。「午後の紅茶 おいしい無糖」


午後の紅茶

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 2リットル 9本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



つらい疲れや、弱った体に。「チョコラBB ハイパー」


チョコラBB

[指定医薬部外品]チョコラBBハイパー 50mL×10本

2,982円 → 2,531円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット


野菜生活

野菜生活 カゴメ 野菜生活100 アソートセット 200ml紙パック×20本(5種×各4本)【EC限定 飲み比べ お試しセット】

2,145円 → 1,823円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



美味しさのベストバランス。カゴメ「野菜生活100オリジナル」


野菜生活

野菜生活 カゴメ 野菜生活100 オリジナル 200ml紙パック×24本(砂糖不使用 βーカロテン カリウム)

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」


スーパードライ

生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本 【フルオープン 生ビール】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」


スタイルフリー

スタイルフリー アサヒビール 発泡酒 350ml×24本 糖質ゼロ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


AGF(エージーエフ)

AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス スティックブラック 産地アソート 【 プチギフト 】【 スティックコーヒー 詰め合わせ 】【ブラジル・ブレンド、モカ・ブレンド各15本、コロンビア・ブレンド、キリマンジャロ・ブレンド各10本】 50個 (x 1)

1,998円 → 1,374円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Nescafe

【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g,57杯分,瓶,レギュラー ソリュブルコーヒー

1,840円 → 1,186円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


生茶

キリン 生茶 おいしい カフェインゼロ 430ml 24本 お茶 緑茶 無糖茶 ペットボトル ノンカフェイン カフェインレス

2,845円 → 2,490円（12%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


キレートレモン

キレートレモン MUKUMI 155ml×24本［機能性表示食品］ むくみ レモン レモン果汁 炭酸 クエン酸 ビタミンC ポッカサッポロ

3,571円 → 3,037円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml ×24本 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース 500ミリリットル ボトル 割り材

1,481円 → 1,105円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
