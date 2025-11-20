お米や飲料も。Amazon ブラックフライデーでチェックしたい飲食料品まとめ【明日から】

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象商品の中から飲食料品をご紹介。すでに「サプライズプレセール」としてセール価格になっているものもあるので、要チェックです！

お米の旨みと甘みを守る「低温製法」で保管・精米。アイリスオーヤマのパックごはん

サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」

初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味

ビーレジェンド史上最も甘い！ ミルキー味のプロテイン

電子レンジで簡単調理。まるで“ごはん”のような食感のオートミール

グルテンフリーのヘルシーヌードル「丸麺 ゼンブ ヌードル」

松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

持ち運びやすいスリムなスマートボトル。「おーいお茶 緑茶」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

無糖ながら甘く香ばしい「北海道コーン茶」

爽やかな香りと豊かな旨み。「午後の紅茶 おいしい無糖」

つらい疲れや、弱った体に。「チョコラBB ハイパー」

5つの味が楽しめる。「野菜生活100」飲み比べ20本セット

美味しさのベストバランス。カゴメ「野菜生活100オリジナル」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」

しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。