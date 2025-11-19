この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画『このパン食べれば美肌に近づく！気をつけることを徹底解説』で、健康パンの専門家・むらまつさき氏が「パンの選び方や食べ方によって、お肌にもろに影響が出る」と語り、美肌を目指すためのパン生活について詳しく解説した。



冒頭、むらまつ氏は肌荒れやシミ、シワ、ニキビといったトラブルに悩む人、さらには季節の変わり目で肌が揺らぐという人たちに対し、「実は食べているものが影響していることが多いんです」と指摘。「お肌は腸の環境とつながっている」「体に良いもの、お肌に良いものを食べるように心がければ、お肌もきれいに近づいてくる」と、食生活の大切さを訴えた。



さらにむらまつ氏は、市販のパンの多くには砂糖や油、添加物が多く含まれている実情に言及。「美味しいパンを食べ続けていると、砂糖、油、添加物の過剰摂取に繋がって、皆さんの体をどんどん不健康にしていくんです」と警鐘を鳴らし、その結果が「お肌の不調」につながると語る。逆に「砂糖、油、添加物が含まれていない、または極力避けたパンを食べていく、これが正解」と強調。



しかし、「市販では完全に無添加のパンはほとんどない」との現実を明かし、「手作りが最強なんです」と言い切る。加えて「パン作りしたことない人でも、たった40分で健康的なパンが作れる時代」と、手軽さをアピール。「グルテンフリーにしたい人は小麦を避けて米粉で」とアドバイスも添えた。



また、総菜パンなどに多く含まれる『塩分』や、パンに塗るジャムやクリームによる『砂糖の過剰摂取』も肌荒れや老化の要因になると解説。「市販のパンと市販のジャムは美味しいけど、どのぐらいの量を摂取するかが老化を進めるかどうかを決めます」「パンを作るならジャムやクリームも手作りを」と、まとめて手作りの利点を強調した。



締めくくりには「食べるものを変えることで、お肌がきれいになる目標に近づける。ちょっと難しいかもしれませんが、手作りをすることで全てクリアできるんです」と背中を押し、「まずはおうちのキッチンで手作りパンを始めてみませんか？」と視聴者に呼びかけた。今後も健康的なパン生活やお肌、美容に役立つ情報を発信していくことを約束し、「また次の動画でお会いしましょう」と動画を締めくくった。