スバル新型「インプレッサWRX STI」!? 大型リアウィング採用の新「“4WD”スポーツカー」初公開！ 水平対向エンジン×MT搭載の「Performance-B STI」とは

アドベンチャーとパフォーマンスの2本立て

スバルの「ジャパンモビリティショー2025」の展示は、スバルの持つパフォーマンスとアドベンチャーという2つの魅力を前面に押し出す内容となっています。

そしてスバルのパフォーマンスを象徴するモデルとして２つのハイパフォーマンスモデルのコンセプトが出品されました。バッテリーEVの「Performance-E STI concept」と、エンジン車の「Performance-B STI concept」です。

インプレッサWRX STI!?

バッテリーEVであるPerformance-E STI conceptは走行のできないモックアップのように見えましたが、エンジン車のPerformance-B STI conceptは、逆に量産車をベースにしたカスタムカーのように見えます。

ハッチバックにブリスターフェンダーという勇ましい格好は2000年代に発売されていた「インプレッサWRX STI」を彷彿とさせる姿です。古きを知るスバル・ファンには懐かしくてたまらない1台と言えるのではないでしょうか。

Performance-B STI conceptのリリース

そんな「Performance-B STI concept」をスバルは以下のように説明します。

「軽量・コンパクトなボディと低重心な水平対向ターボエンジン、さらに、熟成されたAWD技術による高い走行性能・安定性と、ガソリンエンジンならではの抑揚ある加速フィールやマニュアルトランスミッションの面白さ… SUBARUが磨き続けてきたアセットを組み合わせることで、操る愉しさの選択肢を育てつづけたい、という想いをカタチにしました」

つまり、パワートレインは、水平対向ターボエンジンであるし、トランスミッションはMTで、駆動方式は4ＷＤとなります。まさに、これまでのスバルのパフォーマンス・モデルの方程式を忠実に守った内容と言えるでしょう。

説明員に内容を聞いてみてビックリ！

そこで、もうちょっと詳しく知りたいと「ジャパンモビリティショー2025」のブースにいたスバルの担当者に話を聞いてみることにしました。

「Performance-B STI conceptは、スバルの現行モデルのボディを使っています。具体的に言えばインプレッサ／クロストレックですね。リヤバンパーでいえばボディ同色の部分は、クロストレックそのままで、黒い樹脂部分がコンセプトカー用に作ったところです」というのです。

あ、もちろん巨大なリヤウイングとブリスターフェンダーは、コンセプトカー専用に作られたものとか。

「フロント周りはターボエンジンを搭載するためにレヴォーグ／WRX S4のものが使われています。Ａピラーの前後で違っています。また、ホイールとブレーキ、マフラーはSTIのキットを使用しています。室内のシートはコンプリートカーS210のレカロシートを流用しています」

なんと、Performance-B STI conceptは、現行量産車の部品を流用しまくって作り上げたクルマだったというのです。リリースに “アセットを組み合わせる”とあるように、スバルの資産＝アセットを上手に使っているというわけです。

個人車のカスタムの見本となるかも

近年のスバルはSUVテイストのクルマが中心になっています。ところが1990年代から2000年代のスバルは世界ラリー選手権（WRC）での大活躍もあり、WRXグレードなど、ハイパフォーマンスなモデルが人気を集めていました。そして、そんなスバル車を愛車として、さらなるカスタムに勤しむ人たちもたくさん存在していたのです。

当時、筆者（鈴木ケンイチ）は記者として、そうしたカスタム車を数多く取材した経験があります。

今回のPerformance-B STI conceptを見れば、そうした当時の熱い雰囲気が思い出されます。また、メーカーカスタムであるPerformance-B STI conceptは、街のショップや個人のカスタムの良い見本となることでしょう。もしかすると、これを機に街にハイパフォーマンスのスバル車が増えることが……あるのかもしれません。