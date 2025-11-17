チーズガーデン『チーズバウム』がグランプリ受賞♡秋冬限定フレーバーも登場

栃木・那須発のチーズ菓子専門店「チーズガーデン」の人気商品『チーズバウム』が、「第93回ジャパン・フード・セレクション」で最高評価となる“グランプリ”を受賞しました。国産卵とカマンベールチーズを使った濃厚な味わいと、職人の丁寧な焼成による上品な口どけが評価され、手土産としても支持される一品です。さらに、11月19日(水)からは秋冬にぴったりな『さつまいもチーズバウム（カット）』も新登場♡季節限定のおいしさを楽しめます。

グランプリ受賞の“チーズバウム”とは？

チーズガーデンの『チーズバウム』は、2022年冬の発売以来、多くのファンに愛されている人気商品。国産卵とカマンベールチーズを使用し、コク深くクリーミーな味わいが特徴です。

専用の釜で一層ずつ丁寧に焼き上げることで、やさしい口どけと美しい焼き色を実現。保存料不使用ながら常温で60日保存できるため、贈り物や手土産にもぴったりです。

価格：1,680円（税込）

販売場所：チーズガーデン全店／オンラインショップ

ホテルニューオータニ幕張のアフタヌーンティーで味わう冬の贅沢いちご&チョコレート体験

秋冬限定“さつまいもチーズバウム”登場

価格：1,200円（税込）／4個入

2025年11月19日(水)より発売される『さつまいもチーズバウム（カット）』は、カマンベールチーズを使った生地にさつまいもペーストを混ぜ込み、しっとりと焼き上げた季節限定の一品。

さつまいもの豊かな甘みとコクが広がり、秋冬らしい贅沢な味わいに仕上がっています。

価格：1,750円（税込）

さらに、『チーズバウム（カット）』3個と『さつまいもチーズバウム（カット）』3個をセットにした『チーズバウムアソート（プレーン＆さつまいも）』も登場。贈り物にもぴったりのセットです。

専門店だからこそ叶うこだわりの味

1994年に那須で誕生した「チーズガーデン」は、チーズ菓子に特化した専門店。看板商品の『御用邸チーズケーキ』をはじめ、焼菓子やオリジナルティーなど、“那須でしか作れない”味わいを追求しています。

審査員からも「素材の調和」「地域性の高さ」「高級感あるパッケージ」と高く評価されたチーズバウムは、ブランドの技術とこだわりが詰まった逸品。

今回の受賞を機に、さらに注目が高まること間違いなしです♪

冬のご褒美に、チーズの深い余韻を♡

グランプリを受賞した『チーズバウム』はもちろん、季節限定の『さつまいもチーズバウム（カット）』やアソートセットなど、チーズガーデンならではの上質な味わいを堪能できるラインナップが揃います。

手土産にも自分へのご褒美にもぴったりで、冬のティータイムを贅沢に彩ってくれるはず♡丁寧な製法で生まれるチーズ菓子の魅力を、この機会にぜひ味わってみてください。