¥¨¥¯¥¹¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö£Å£ä£ç£å£Ô£å£ã£è¡Ü£²£°£²£µ¡×¤Ç¿·À¸¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¤òÈäÏª
£Ó£Ä£ø»þÂå¤ÎÀ¸À®£Á£É³èÍÑ¤Ç»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®
¡¡¥¨¥¯¥¹¥â¡¼¥·¥ç¥ó<£´£³£¹£´¡¥£Ô>¤ÏÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÊ¼Á»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ÈÀ¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Í×·ïÄêµÁ¹©Äø¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡Ê¥³¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡££²£°£²£µÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ëÍ×·ï½ñ¼«Æ°À¸À®¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Í×·ïÄêµÁ¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿Í×·ïÄêµÁ¹©Äø¤ËÂÐ¤·¡¢£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ¸½ñºîÀ®¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹âÅÙ¤Ë¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¤Ø¤Î»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢º££²£µÇ¯£±£±·î´ü¤Ï½éÇ¯ÅÙÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î»°¾å¹¨Ìé¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö¡Ø£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡Ù¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂ¿¤¯¡¢´û¤Ë¥ê¡¼¥ÉÁí¿ô¤Ï£²£´£µ¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¼õÃí¹â¤ÏÍ½»»ºöÄê»þ¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸£²£°£°£°Ëü±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Í×·ïÄêµÁ¤È¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é´ü¤Î¹©Äø¤Î£±¤Ä¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×µá¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é³«È¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½¤äÀ©Ìó¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤¤¤¦¡£Í×·ïÄêµÁ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢Í×·ïÄêµÁ½ñ¤ÎºîÀ®¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¤ÏÀ¸À®£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¡¢Í×·ïÄêµÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸½ñºîÀ®¼Ô¤È¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÅººï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¿·µ¡Ç½¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¡¢¡¡Í×·ï½ñºîÀ®»þ´Ö¤òºÇÂç£¹£·¡óºï¸º
¡¡¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¤Ï£¸·î¤Ë¿·µ¡Ç½¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢£±£±·î¤ËÀµ¼°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤ÏÍ×µáÊ¬ÀÏ¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í×·ï½ñ¤ò£Á£É¤¬¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Í×·ï½ñºîÀ®»þ´Ö¤òºÇÂç£¹£·¡óÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Í×·ïÄêµÁ¤Îºî¶ÈÉé²Ù¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î£±£¹Æü¡Ý£²£±Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁÈ¹þ¤ß¡¦¥¨¥Ã¥¸µ»½ÑÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡Ö£Å£ä£ç£å£Ô£å£ã£è¡Ü£²£°£²£µ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤ÎÀµ¼°ÈÇ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÁ©·¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸Äó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Å£õ£ò£å£ë£á¡¡£Â£ï£ø¡Ê¥æ¡¼¥ê¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Îà¥¯¥é¥¦¥É¡¦£Á£É»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»Ù±ç¥â¥Ç¥ëá¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
£±£¹¡¦£²£°Æü¤ËÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡¢£Ó£Ä£ø»þÂå¤Î»º¶ÈÊÑ³×¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£Å£ä£ç£å£Ô£å£ã£è¡Ü£²£°£²£µ¡×¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÅÏÊÕÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬£±£¹Æü¡¢£²£°Æü¤È£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ðÄ´¹Ö±é¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢£Á£É¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ë»º¶ÈÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡££±£¹Æü¤Ë¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È£Á£É¤¬¶îÆ°¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÌ¤ÍèÀïÎ¬¡ÝÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¡Ý¡×¤ò¹Ô¤¦¡££Ó£Ä£ø¡Ê£Ó£ï£æ£ô£÷£á£ò£å¡¡£Ä£å£æ£é£î£å£ä¡¡£Å£ö£å£ò£ù£ô£è£é£î£ç¡Ë¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ê¤¼À¸À®£Á£É¤¬ÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¿Í·î¥â¥Ç¥ë°ÍÂ¸¤Î³«È¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¡×¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ÈÉ¬Í×¤ÊÊÑ³×¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°Æü¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö£Ó£Ä£Ö¡Ê£Ó£ï£æ£ô£÷£á£ò£å¡¡£Ä£å£æ£é£î£å£ä¡¡£Ö£å£è£é£ã£ì£å¡Ë¤ÎËÜ³Ê²½¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¤È¤Ï¡©¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢£Ó£Ä£Ö»þÂå¤Î³«È¯¿Íºà¡¦µ»½ÑÍ×·ï¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£ÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤Ï£Ê£Á£Ó£Á¡ÊÁÈ¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¶¨²ñ¡Ë¤ÎÉû²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢à¶È³¦¤ÎÊÑ³×¤òÀèÆ³¤¹¤ëÎ©¾ìá¡¡¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
£Ó£Ä£ø¡ßÀ¸À®£Á£É¤Ç»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÅ¾´¹¡¢¿Í·î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¹â¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ø
¡¡Æ±¼Ò¤Ï½¾Íè¡¢¿Í¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¿Í·î¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤äÀ¸À®£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ØÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÎÏ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍ×·ïÄêµÁ»Ù±ç£Á£É¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¡¢¼ÂÁ©¥Ê¥ì¥Ã¥¸Äó¶¡¡Ö£Å£õ£ò£å£ë£á¡¡£Â£ï£ø¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÃÎ¸«¤òà¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤·¡¢£Á£É¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëá¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¸À®£Á£É¤Î¿Ê²½¤Ï¿Í·î¥Ó¥¸¥Í¥¹°ÍÂ¸¤Î³«È¯¥â¥Ç¥ë¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÊÑ³×¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¹â¼ý±×¤òÀ¸¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£¶Ç¯£±£±·î´ü¤«¤é¤³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹â¼ý±×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥â¡¼¥·¥ç¥ó<£´£³£¹£´¡¥£Ô>¤ÏÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÊ¼Á»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ÈÀ¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Í×·ïÄêµÁ¹©Äø¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡Ê¥³¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡££²£°£²£µÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï¿·µ¡Ç½¤È¤Ê¤ëÍ×·ï½ñ¼«Æ°À¸À®¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Í×·ïÄêµÁ¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î»°¾å¹¨Ìé¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö¡Ø£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡Ù¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂ¿¤¯¡¢´û¤Ë¥ê¡¼¥ÉÁí¿ô¤Ï£²£´£µ¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¼õÃí¹â¤ÏÍ½»»ºöÄê»þ¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸£²£°£°£°Ëü±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Í×·ïÄêµÁ¤È¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é´ü¤Î¹©Äø¤Î£±¤Ä¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×µá¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é³«È¯¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½¤äÀ©Ìó¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤¤¤¦¡£Í×·ïÄêµÁ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢Í×·ïÄêµÁ½ñ¤ÎºîÀ®¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¤ÏÀ¸À®£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¡¢Í×·ïÄêµÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸½ñºîÀ®¼Ô¤È¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÅººï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¿·µ¡Ç½¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¡¢¡¡Í×·ï½ñºîÀ®»þ´Ö¤òºÇÂç£¹£·¡óºï¸º
¡¡¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¤Ï£¸·î¤Ë¿·µ¡Ç½¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢£±£±·î¤ËÀµ¼°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤ÏÍ×µáÊ¬ÀÏ¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í×·ï½ñ¤ò£Á£É¤¬¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Í×·ï½ñºîÀ®»þ´Ö¤òºÇÂç£¹£·¡óÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Í×·ïÄêµÁ¤Îºî¶ÈÉé²Ù¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î£±£¹Æü¡Ý£²£±Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁÈ¹þ¤ß¡¦¥¨¥Ã¥¸µ»½ÑÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¡Ö£Å£ä£ç£å£Ô£å£ã£è¡Ü£²£°£²£µ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡×¤ÎÀµ¼°ÈÇ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÁ©·¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸Äó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Å£õ£ò£å£ë£á¡¡£Â£ï£ø¡Ê¥æ¡¼¥ê¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤âÊ»¤»¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Îà¥¯¥é¥¦¥É¡¦£Á£É»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»Ù±ç¥â¥Ç¥ëá¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
£±£¹¡¦£²£°Æü¤ËÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡¢£Ó£Ä£ø»þÂå¤Î»º¶ÈÊÑ³×¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£Å£ä£ç£å£Ô£å£ã£è¡Ü£²£°£²£µ¡×¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÅÏÊÕÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬£±£¹Æü¡¢£²£°Æü¤È£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ðÄ´¹Ö±é¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢£Á£É¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¼çÆ³¤¹¤ë»º¶ÈÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡££±£¹Æü¤Ë¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È£Á£É¤¬¶îÆ°¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÌ¤ÍèÀïÎ¬¡ÝÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¡Ý¡×¤ò¹Ô¤¦¡££Ó£Ä£ø¡Ê£Ó£ï£æ£ô£÷£á£ò£å¡¡£Ä£å£æ£é£î£å£ä¡¡£Å£ö£å£ò£ù£ô£è£é£î£ç¡Ë¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ê¤¼À¸À®£Á£É¤¬ÁÈ¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¿Í·î¥â¥Ç¥ë°ÍÂ¸¤Î³«È¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¡×¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ÈÉ¬Í×¤ÊÊÑ³×¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°Æü¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö£Ó£Ä£Ö¡Ê£Ó£ï£æ£ô£÷£á£ò£å¡¡£Ä£å£æ£é£î£å£ä¡¡£Ö£å£è£é£ã£ì£å¡Ë¤ÎËÜ³Ê²½¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¤È¤Ï¡©¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢£Ó£Ä£Ö»þÂå¤Î³«È¯¿Íºà¡¦µ»½ÑÍ×·ï¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£ÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤Ï£Ê£Á£Ó£Á¡ÊÁÈ¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¶¨²ñ¡Ë¤ÎÉû²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢à¶È³¦¤ÎÊÑ³×¤òÀèÆ³¤¹¤ëÎ©¾ìá¡¡¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
£Ó£Ä£ø¡ßÀ¸À®£Á£É¤Ç»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÅ¾´¹¡¢¿Í·î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¹â¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ø
¡¡Æ±¼Ò¤Ï½¾Íè¡¢¿Í¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¿Í·î¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤äÀ¸À®£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ØÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÎÏ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍ×·ïÄêµÁ»Ù±ç£Á£É¡Ö£Ã£ï£Â£ò£á£é£î¡×¡¢¼ÂÁ©¥Ê¥ì¥Ã¥¸Äó¶¡¡Ö£Å£õ£ò£å£ë£á¡¡£Â£ï£ø¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÃÎ¸«¤òà¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤·¡¢£Á£É¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëá¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¸À®£Á£É¤Î¿Ê²½¤Ï¿Í·î¥Ó¥¸¥Í¥¹°ÍÂ¸¤Î³«È¯¥â¥Ç¥ë¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÊÑ³×¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¹â¼ý±×¤òÀ¸¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£¶Ç¯£±£±·î´ü¤«¤é¤³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¡¢£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹â¼ý±×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£