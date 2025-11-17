この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大人気Netflixドラマ「ストレンジャー・シングス」の過去4シーズンを徹底復習する動画『【ストレンジャーシングス】過去4シーズン(計35時間)の概要・あらすじ・登場人物を徹底復習【Netflix/未知の世界】』で、映画系YouTuberのサイさんとつるみんさんが、ドラマへの熱い思いと魅力をたっぷり語った。



つるみんさんは「僕はリアルタイムで全部観ています」と序盤から作品愛を炸裂。一方のサイさんも「このドラマ、登場人数が多いだけじゃなく、それぞれが主役級」「各々でストーリーが展開されて、最終話で全部繋がる爽快感、これは新しい」とオリジナリティの高さを強調した。エピソードを追いながら「日本人から見ると憧れる。80年代アメリカの田舎町でチャリンコ漕ぎたい」と、当時の雰囲気やレトロなデバイスにも心惹かれていると吐露。



動画ではシーズン1から4までのあらすじや主要キャラクターの関係性が一気に解説され、特に「みんなそれぞれ推しがいる」「普通のドラマと比べても各キャラがしっかり掘り下げられる」と二人は語る。また、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカスら4人組や、エルの特殊能力、研究所の謎、そしてシーズンごとの新キャラやスノーボールの名シーン、ビリーやスティーブなど人気キャラの成長や意外な展開まで、ファンダム必見の細やかなレビューとなった。



つるみんさんは「僕はシーズン2のラストが一番好き。スノーボールのパーティーのシーン、もう最高」「ナンシーがダスティンに声をかけて、あそこ本当に泣ける」と印象的な場面を熱く振り返った。加えて「スティーブとダスティンの関係がここからどんどん強くなっていく」「スティーブはここから自分の中で一番好きなキャラクターになる」と語り、それぞれのキャラへの並々ならぬ愛を滲ませた。



動画終盤では、今後配信予定のシーズン5の話題や、「ダスティンは絶対死んだらアカン」「私の大学時代の親友にそっくり」といったユニークなコメントも飛び出した。12月から年明けにかけての新エピソード公開に向けて、「年末めちゃくちゃ楽しいじゃん、これで最高だよね」と期待を膨らませ、「こうして解説してるだけでもワクワクが止まらない」と動画は明るいムードで締めくくられた。