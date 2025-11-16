ゆっくり注いで、じっくり蒸らす。ドリップに最適な電気ポット【象印マホービン】の電気ポットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
見やすく、使いやすく、省エネも。毎日に寄り添うスマート設計【象印マホービン】の電気ポットがAmazonに登場!
象印マホービンの電気ポットは、少量でゆっくり注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」機能を搭載し、お湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らしたいドリップにも最適な設計。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
「沸とうセーブ」機能を選択すれば、沸騰させずに設定温度まで加熱して保温するため、湯沸かし時間や消費電力、蒸気の発生を抑えられる。カルキとばしが不要な浄水器使用時にも便利な機能となっている。
→【アイテム詳細を見る】
操作パネルは約1.4倍に大型化されたオレンジくっきり液晶を採用し、シニア層にも見やすく、直感的な操作が可能。
→【アイテム詳細を見る】
お湯の残量は「ワイドウインドウ」と「ピタッと赤玉水量計」でひと目で確認でき、必要量を湯沸かしするのに便利な「内容器水量目盛」も備えている。
毎日の使いやすさと省エネ性、そしてドリップへのこだわりを兼ね備えた一台。
見やすく、使いやすく、省エネも。毎日に寄り添うスマート設計【象印マホービン】の電気ポットがAmazonに登場!
象印マホービンの電気ポットは、少量でゆっくり注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」機能を搭載し、お湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らしたいドリップにも最適な設計。
→【アイテム詳細を見る】
「沸とうセーブ」機能を選択すれば、沸騰させずに設定温度まで加熱して保温するため、湯沸かし時間や消費電力、蒸気の発生を抑えられる。カルキとばしが不要な浄水器使用時にも便利な機能となっている。
→【アイテム詳細を見る】
操作パネルは約1.4倍に大型化されたオレンジくっきり液晶を採用し、シニア層にも見やすく、直感的な操作が可能。
→【アイテム詳細を見る】
お湯の残量は「ワイドウインドウ」と「ピタッと赤玉水量計」でひと目で確認でき、必要量を湯沸かしするのに便利な「内容器水量目盛」も備えている。
毎日の使いやすさと省エネ性、そしてドリップへのこだわりを兼ね備えた一台。