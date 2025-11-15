1歳娘の誕生日にダイソーのはぎれ4枚で作ったベビー浴衣…制作期間2日の完成度に「天才！」「才能すごすぎー！」
娘の1歳の誕生日プレゼントに、ダイソーのはぎれで作ったベビー浴衣の写真がThreadsに投稿され、大きな反響を呼んでいます。投稿したのはpi202410さん（@pi202410）。赤い椿柄の生地で作られたセパレートタイプの浴衣は12万回の表示、3500以上のいいねを集め、「うっま！」「凄い！！！可愛い！天才！」「はぎれが素敵な浴衣になるなんて 娘ちゃん幸せ！」といったコメントが寄せられました。0歳児の育児をしながら裁縫に挑戦したpi202410さんに話を聞きました。
【写真】サイズ大きすぎて逆に可愛い…ママの手作り浴衣を着た1歳娘さん
手作りでセパレートタイプの浴衣を作ってみた理由について「セパレートの下を赤い袴ズボンに変えたら袴として使えたり、同じ柄の半ズボンを作ったら浴衣風甚平として使えたり、自分で作る事で色々とバリエーションが広がると思った」（pi202410さん)とのこと。ただし「浴衣を作った時点で疲れた為、構想のみで結局アレンジは出来てません」と笑いながら明かした。
生地選びでは、ダイソーのはぎれの中から大人っぽい椿柄をチョイス。「子供っぽい可愛いピンクの小花柄等もありましたが、あえて大人っぽい上品な椿柄を1歳の子供に合わせるギャップが可愛いと思った」という。
ダイソーのはぎれ4枚なので、材料費は上下合わせてたった400円。制作にあたっては型紙を使わず、ネットの情報を参考にしながら裁断した。「自分の子供に着せるだけで売る訳ではないので、あと数センチだけ足りないという時は、袖や丈が参考サイズより多少短くなっても収まる範囲で作ればいいやという気持ちで作りました」と語る。
制作期間は2日ほどだったが、0歳児の育児をしながらの作業は想像以上に大変だったという。「そもそも裁縫が苦手でミシンも真っ直ぐ縫えないのに、育児だけで大変な中、なんでこんな事始めちゃったんだろうと自分を呪いました」と当時を振り返った。
完成した浴衣を娘に着せると「大きすぎて、逆に可愛かったです。サイズがちょうどになるまでの娘の成長も楽しみです」とのこと。Threadsにアップすると予想外の反響があり「たくさんのいいねとコメントを貰えてびっくりしました。スレッズの皆さんがとても温かくて嬉しかったです」と喜びを語った。
