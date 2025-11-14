東京ミッドタウン、しゃぼん玉と雪が舞う幻想的なイルミネーション「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」がスタート
東京ミッドタウン(港区赤坂)では、2025年11月13日から12月25日(木)までの期間、『MIDTOWN CHRISTMAS 2025(ミッドタウン クリスマス)』が開催される。昨年好評だったホワイトクリスマスのような幻想的なしゃぼん玉と雪の演出もパワーアップして登場。オリジナル楽曲と連動した光のショーが、訪れる人々を幻想的な世界へと誘う。
【画像】しゃぼん玉演出・雪が降る演出が期間限定で楽しめる！
■光と音が織りなす、あなただけのクリスマスストーリー
今年のコンセプトは「Your Christmas Story」。誰もが心の中に持つ、クリスマスの大切な思い出。プレゼントを選ぶ人で賑わう街やイルミネーションを眺める恋人たち、クリスマスプレゼントの箱を開けた瞬間の幸せな気持ち--。ミッドタウン・ガーデンの遊歩道を進むごとに、さまざまなクリスマスの物語が、庭園を彩る幻想的な光の演出で描き出される。
■ホワイトクリスマスを体感できるしゃぼん玉＆雪の演出
昨年大好評だったしゃぼん玉演出が今年はパワーアップして、3分に1回の頻度で宙を舞う。さらに12分に1回は、本物の雪の演出も加わり、都心にいながらホワイトクリスマスの気分を味わえる。この特別演出は12月12日(金)までの期間限定。
■本物のもみの木が多彩な色に変化！感情を表現する特別なツリー
ガーデンの中央にそびえ立つ「EMOTION PALETTE TREE」は、本物のもみの木を使用した特別なクリスマスツリー。今年は「感情のパレット」をテーマに、基調となるゴールドの光から、時間とともに赤、青、緑、紫といった多彩な色へと変化していく。表情豊かで存在感あるツリーは、絶好の撮影スポットとしても人気を集めそう。ツリーの前で、大切な人との思い出を写真に収めてみては。
■2月23日まで楽しめる！約34万球のゴールドイルミネーション
クリスマス期間が終わっても、イルミネーションの楽しみは続く。「光の散歩道」は2026年2月23日(祝)まで開催され、約34万球のゴールドの光が東京ミッドタウンを彩る。毎時00分には調光演出も行われ、光の強弱が生み出す幻想的な雰囲気を楽しめる。
ガーデンエリアに面したレストランからも、この美しい光景を眺めることができる。ディナータイムには、おいしい料理とイルミネーションのコラボレーションが楽しめそう。
■冬の風物詩！アイススケートリンクもオープン
2025年11月21日(金)からは、「Yunth MIDTOWN ICE RINK」もオープン。都内の屋外リンクでは最大級の広さを誇り、本物の氷の上でスケートができる。
2026年2月23日(祝)までのロング開催で、今年はスキンケアブランドYunth(ユンス)とコラボレーション。夜はイルミネーションに囲まれながらのナイトスケートも楽しめる。
【滑走料】
大人(高校生以上) / 2000円、ホリデー期間※：2300円
小人(中学生以下) / 1400円、ホリデー期間※：1700円
※ホリデー期間：2025年12月13日(土)〜2026年1月4日(日)
【貸靴料】
500円
■華やかな館内でホリデー気分を満喫！
館内では、約1600体のサンタクロースが集結する、高さ約4メートルの「サンタツリー」も登場。ツリーでは、プレゼントの準備をしたり、トナカイの世話をしたりと、小さなサンタたちが大忙し。中にはミッドタウン・ガーデンの剪定枝を使ってミニツリーを作るサンタや、ツリーから抜け出し館内やミッドタウン・ガーデンにおでかけしているサンタも…？
さらにガレリア地下1階では「クリスマスマルシェ」が開催され、世界中から集めたクリスマス雑貨やオーナメント、北欧の妖精ニッセをモチーフにしたハンドメイド人形など、ここでしか手に入らないアイテムが勢ぞろいする。
駅直結でアクセス抜群の東京ミッドタウン。この冬は、しゃぼん玉と雪、そして光が織りなす幻想的な空間で、大切な人と特別なクリスマスの思い出を作ってみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
