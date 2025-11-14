この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気洗車系YouTuber・ゆとり所長が、自身のチャンネルにて『【超本気のHID屋】新型ガラスコーティング剤「TSUYA PRIME & TSUYA BASEセット」が前回よりパワーアップされたので早速使ってみた！【洗車】』と題した最新動画を公開した。今回、ゆとり所長はHID屋の新型ガラスコーティング剤「ツヤプライ&ツヤベースセット」のリニューアルポイントや使い方、実際の使用感について率直な見解を披露した。



ゆとり所長は「HID屋独自配合の新型ガラスコーティング剤になります」と商品を紹介。従来商品と比較し「ほぼ全ての効果がパワーアップ」「量も25mlから3倍以上の80mlに増量」と大幅な改良点を強調。また「より施工しやすいスプレー式を採用」したことや「新たにツヤベースっていうコーティング効果をブーストさせるベース剤が追加」といった注目ポイントにも触れた。



実際の施工工程では、「失敗させないっていうだけあって本当にムラにならないので初心者でも簡単かつ綺麗に施工できるんじゃないかな」と、使い心地の良さを絶賛。「個人的にはやっぱりスプレー式の方が楽ですね。なんといっても手軽に使える」と自身の体験を交えつつ、従来品との違いを分かりやすく解説した。



また新ベース剤「ツヤベース」の導入効果についても「艶ベースだけで艶にする癖も良かった」「コーティング剤の密着を高める効果もある」「より深みとキラッとした光沢感が加わった感じ」と、パワーアップの手応えを証言。耐久性についても「耐久期間3年ありますからね」「被膜が取れにくくなる感じ」と長期間の使用にも大きな期待を寄せるコメントを残した。



最後は「専用バッグがあるんでそれに入れて持ち運びも楽だし、それでいてここまでリニューアルされて値段は値上げせず末置きのままなので、もし気になる方いらっしゃいましたら動画の概要欄からチェックしてみてください」と呼びかけ、視聴者へ商品リンクを紹介して締めくくった。期待を裏切らない進化を遂げたHID屋ガラスコーティング剤、その実力に注目が集まりそうだ。