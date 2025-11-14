メジャーリーグ公式は13日（日本時間14日）、今季もっとも活躍した打者に贈られる最高峰の栄誉「ハンク・アーロン賞」を発表。ナ・リーグからはドジャースの大谷翔平投手が3年連続3度目の受賞を果たした。

3年連続は、アレックス・ロドリゲス（2001年～03年）に並ぶ史上最長記録に。3度目の受賞は、ロドリゲスに次ぐ歴代2位タイとなった。ア・リーグからはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が2年連続で選ばれた。

■3度目受賞はボンズに並ぶ史上2位

メジャー8年目の大谷は、レギュラーシーズンで投手兼任含む158試合に指名打者として出場し、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014と圧巻の好成績を記録。自身の2度目のワールドシリーズでも3本のアーチを放つなど、球界屈指の強打者として君臨した。

「ハンク・アーロン賞」は、今季もっとも活躍した打者に贈られる賞。当時歴代1位の通算755本塁打を記録したハンク・アーロン氏の功績を称え、1999年に創設。本塁打、安打数、打率、打点など総合的な攻撃力を評価基準とし、殿堂入り選手による選考委員会とファン投票の結果で両リーグから選ばれる。

大谷が3年連続受賞で、ロドリゲスに並ぶ史上最長記録に。3度目の受賞は、ロドリゲスに次ぐ歴代2位。バリー・ボンズと並ぶ記録となった。