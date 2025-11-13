CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」

乾燥が気になる季節、唇のケアは万全ですか？リップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から、夜の集中ケアにぴったりな特別セット『ニードル＆パック ワンデイ スペシャル』が数量限定で登場します。7万本の美容針※2を配合した夜用リップと、潤いを閉じ込めるリップパックの2ステップで、翌朝にはふっくら柔らかな唇へ♡唇の乾燥や荒れに悩む方におすすめのスペシャルケアアイテムです。

CHOOSYの限定セットで叶える集中ケア

「CHOOSY ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」は、ナイトニードルリップとリップパックを組み合わせた1回分のスペシャルケアセット。

7万本の美容針※2を配合した夜用トリートメントが、唇にうるおいとハリを与え、NMF※3滴下発想による集中補給でふっくらとした質感へ導きます。

さらに、温感でとろけるリップパックがうるおいを閉じ込め、翌朝までしっとりとした唇をキープ。まるでサロン級のケアを自宅で体感できます。

ナイトリップとパックのWステップでうるおい続く♡

STEP1のナイトニードルリップは、スピキュールによって美容成分を角質層まで届け、寝ている間にケアを完了。

STEP2のリップパックは、美容点滴の発想から生まれたスキンモイスチャーハイドロゲルを採用し、うるおいをじっくりと浸透※5させます。

どちらもNMF※3を中心に保湿成分を贅沢に配合し、唇の水分保持力を高めながらなめらかに整えます♪乾燥・縦ジワが気になる季節の救世主です。

商品概要とラインナップ紹介

チューシー ニードル＆パック ワンデイ スペシャル



価格：429円（税込）



内容量：ナイトニードルリップ1回分／リップパック1シート

発売日：2025年11月20日（木）

取扱店舗：全国のバラエティショップおよび公式オンラインショップ「サンスマルシェ」

また、昼夜で使い分けられる美容針※2inリッププランパーや、NMF※3滴下発想のリニューアルリップパック（2024年9月発売）も展開中。悩み別の成分設計で、あなたの唇に最適なケアを叶えます。

※2 保湿成分：加水分解カイメン ※3 保湿成分：プロリン 、アスパラギン酸 、トレオニン 、セリン、グルタミン酸、グリシン 、アラニン、バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、リシン、ヒスチジン、アルギニン、PCA-Na、乳酸 、尿素 ※5 角質層まで

明日の笑顔を引き出す、ふっくら唇ケア♡

一日の終わりに「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」でスペシャルケアを取り入れて、翌朝のメイクノリを格上げしませんか？

CHOOSYの先進的なNMF※3滴下発想と美容針※2テクノロジーが、唇本来の美しさを呼び覚まします。

自分へのご褒美にも、大切な人へのプチギフトにもぴったりな数量限定アイテムです。うるおい満ちる唇で、笑顔がもっと輝く毎日を♡