サザンオールスターズ、Queen、ビートルズ、YOASOBI、スキマスイッチ、大江千里…「アップテンポ・ピアノソング」TOP10を発表
ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00〜16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。
11月9日(日)の放送では、「秋を楽しく彩る！アップテンポ・ピアノソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「秋を楽しく彩る！アップテンポ・ピアノソングTOP10」
・1位：サザンオールスターズ「希望の轍」
・2位：Queen「Don't Stop Me Now」
・3位：ももいろクローバーZ「WE ARE BORN -ZZ ver.-」
・4位：The Beatles「Ob-La-Di, Ob-La-Da」
・5位：YOASOBI「夜に駆ける」
・6位：スキマスイッチ「全力少年」
・7位：大江千里「YOU」
・8位：黒うさP feat. 初音ミク「千本桜」
・9位：Jerry Lee Lewis「Great Balls of Fire」
・10位：KAN「愛は勝つ」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「秋を楽しく彩る！アップテンポ・ピアノソングTOP10」は、The Beatles「Ob-La-Di, Ob-La-Da」やQueen「Don't Stop Me Now」といった、長く愛され続けている洋楽のスタンダードナンバーや、初音ミクの人気ボカロ曲「千本桜」など、幅広い世代やジャンルの曲がそろう中、イントロで響くピアノから、通り過ぎていく思い出を忘れず、夢を乗せて走っていくシーンを想像し涙がこみ上げてくる、サザンオールスターズ「希望の轍」が1位という結果となりました。
ランクインした曲に共通しているのは、ピアノを伴奏楽器としてではなく、メロディー、リズムの躍動感を担う楽器として使用し、明るさや華やかさといった、ピアノの音色が持つ特有の響きで、楽曲の表現を豊かにしている点です。
ピアノの音から、心の高鳴りや、こみ上げてくる喜びを感じられる曲が多かったですね。
今の季節を熱く演出する、エモーショナルな曲がそろったTOP10となりました。
次回11月16日(日)の放送テーマは、「カラーシリーズ番外編！◯◯色ソングTOP10」です。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
