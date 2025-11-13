クマを追い払うドローン、スピーカーから犬の鳴き声・花火を発射…「目撃件数が減った」データも

岐阜県内で出没が相次いでいるツキノワグマに対し、県はドローンを使い、人の生活圏から追い払う取り組みを１４日から始める。

初回は目撃情報があった飛騨市古川町内で実施するが、ドローンの使用台数や飛行ルートなど詳細な計画は地元関係者と調整して決定する。

県環境生活政策課によると、９日時点で県内のクマの出没件数が８８６件と、前年度の６７４件をすでに上回っている。人身被害も同年度をすでに上回る４件となっており、早急な対策が求められていた。

クマ対策用のドローンは、スピーカーや動物駆逐用の花火を搭載。ツキノワグマが出没する里山付近で、スピーカーからクマが嫌う犬の鳴き声などの音を流したり、花火を発射したりしながら本来生息する奥山に追い払う。

飛行後は、クマの目撃件数の推移などを基に効果を検証するという。すでにドローンを活用している県外の自治体もあり、実施後にクマの目撃件数が減ったというデータもあるという。

県は１４日以降も、今年度に人身被害があった高山、中津川市などでもドローンを使った取り組みを実施する予定としている。

江崎禎英知事は１２日の定例記者会見で、クマをできるだけ奥山に追い払いたいとし、県民には「クマは冬眠に向けてたくさん食べようとする。ラジオやクマ鈴の音、光などクマを警戒させる行動をとってもらいたい」と語り、山菜採りなどを控えるよう呼びかけた。