愛田あいさんの漫画「取り返しのつかない後悔に気づく…」がインスタグラムで4400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

子どもたちを寝かしつけるとき、いつもスマホを見ていた母。あるとき、スマホを見ずに布団の中で過ごしてみたら…という内容で、読者からは「共感しました！」「気付かせてくれてありがとう」などの声が上がっています。

スマホを閉じて気づいた、“本当に大切な瞬間”

愛田あいさんは育児漫画家で、インスタグラムで10万人のフォロワーに支持されています。これまでに講談社の育児関連書籍『育児の悩みスッキリ解決！子供の早寝メソッド』（2024年）、『「賢い子」の親が本当にやっていること』（2025年）で漫画・挿絵を担当しています。愛田あいさんに、作品に込めた思いをうかがいました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

愛田さん「寝かしつけ中にスマホを触ることに、元々少し罪悪感がありました。『やるぞ！』と決めないといつまでも実行できないので、1回試しにやめてみようと思って寝かしつけに挑んだことがきっかけです」

Q.寝かしつけには、だいたいどれくらいの時間がかかっていますか。

愛田さん「今は休日は15〜30分、平日は30分〜1時間程度です。1人目の長男育児中は、1時間半から2時間を超える日もありました」

Q.子どもたちは、ママがスマホを触っていることについて、何か言っていましたか。

愛田さん「特に言っていません」

Q.他にも、子育てで後悔していることがあったら教えてください。

愛田さん「今は子どもが3人いますが、今の気持ちのまま、1人目の育児をもう一度したいなと思うことが多々あります。1人目のときは毎日目の前のことに必死で、愛情はもちろんありましたが、ただ純粋にかわいがる、という時間が少なかったように思うので…」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

「『あまりにも寝なくてイライラするときは、ついスマホに逃げちゃう』という声や、『同じ状況でハッとしました。今日はゆっくり話を聞いてみます』などの声が寄せられました。どちらもリアルだな、と感じます」