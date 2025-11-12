『別冊少年チャンピオン』12月号（秋田書店／11月12日発売）にて 『Killer♥Twinkle ～アンチはステージに上がれません♥～』の連載が開始された。

【写真】 『Killer♥Twinkle ～アンチはステージに上がれません♥～』

物語の主人公は地下アイドル「キラーポケット」を務める桃瀬愛羽と植本ユーキ。「日本一のアイドル」を目指す2人は幼馴染の親友であり、売れないなか努力をつづけていた。そんななか音源がバズり遂に地上波デビューを掴む。

しかし地上波出演を機に「言うほど可愛いか？ この子足太いし」「へーデブでもアイドルになれるんだね」「男ウケインフルエンサー」といった誹謗中傷、そして芸能界の闇がふたりを襲いーー。ピュア少女×訳アリ美女がアイドル界で革命を起こす、新感覚青春百合コメディ作品となっている。 著者は田中こめ。本作に対し担当編集者は「本作は、SNS時代の“推し”文化と、そこに生じる光と影を真正面から描いた、挑発的かつエモーショナルな青春劇です！ネクストチャンピオン大賞受賞経験のある21歳の若き俊英・田中こめ初連載作品となります。別冊少年チャンピオン読者にも刺さる、熱量と毒と愛のある新連載をぜひご注目ください」とコメントしている。

