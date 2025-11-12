【カフェ･ド･クリエの福袋】ミニオンと初コラボ、ボアバッグやポーチ 商品引換券などをセットに
C-Unitedが運営するコーヒーチェーン「カフェ･ド･クリエ」は11月19日から、福袋「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」(税込4,980円)の事前予約の受け付けを開始する。
2026年の福袋は、人気キャラクター「ミニオン」と「カフェ･ド･クリエ」の初コラボレーションを展開。冬らしいボアバッグ、ポーチやメモ帳、店舗で使える商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムを詰め合わせた。
「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」
事前予約は11月19日〜11月30日の期間中、店頭で受け付ける。事前予約分の引き取り期間は、12月10日〜12月16日。事前予約は店頭のみとなっており、電話、ネットでは受け付けない。
福袋は、店頭･オンラインストアで販売する。店舗販売分とオンラインストア販売分では、福袋の内容が一部異なる。販売開始は、店頭では12月10日から、オンラインストアでは同日20時から。〈「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」内容〉
〈1〉商品引換券 3枚
〈2〉ボアバッグ(グレー/ブラウンの2色から選べる)
〈3〉ポーチ
〈4〉メモ帳
〈5〉焼き菓子2種
※オンラインストアでの販売分は、〈4〉の商品引換券と〈5〉の焼き菓子2種の代わりに「オリジナルブレンド ドリップバッグ(8g×5袋)」となる。
※オンラインストアでの販売の場合、送料は無料(北海道、離島など一部地域を除く)。
店舗で使える引換券の対象メニューは、「パスタ(単品)」「ケーキ(単品)」「からだハピネスドリンク(単品)」の3品。引換券の有効期限は2026年3月31日まで。一部店舗では引換券の対象メニューが異なる場合がある。
〈「パスタ」対象メニュー〉
･洋食屋さんのナポリタン
･ヤリイカと大葉の博多明太子
･揚げなすとほうれん草のボロネーゼ
･3種チーズのカルボナーラ〜温泉たまごのせ〜
･トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て
･えびの濃厚トマトクリーム〜ビスク仕立て〜
ヤリイカと大葉の博多明太子、3種チーズのカルボナーラ〜温泉たまごのせ〜、トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て、えびの濃厚トマトクリーム〜ビスク仕立て〜
〈「ケーキ」対象メニュー〉
･ニューヨークチーズケーキ
･ベルギー産チョコレートケーキ
･イタリア栗のモンブラン
･キャラメルミルクティシフォン
･珈琲ゼリー
ニューヨークチーズケーキ、ベルギー産チョコレートケーキ、イタリア栗のモンブラン、キャラメルミルクティシフォン、珈琲ゼリー
〈「からだハピネスドリンク」対象メニュー〉
･ブルーベリー&ヨーグルトスムージー(Rサイズ)
･フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜(Rサイズ)
「ブルーベリー&ヨーグルトスムージー」「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」◆【共通】ボアバッグ
ふわふわのボア素材を使い、かわいらしいミニオンのワッペンをあしらったトートバッグ。カラーは「グレー」「ブラウン」の2種類から選べる。バッグの大きさは、幅約29cm×高さ38cm×マチ7.5cm(持ち手を含む)。
〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ボアバッグ(ブラウン)」
グレーのバッグのワッペンは、「ティム」を頭に乗せた「ボブ」、「ケビン」「スチュアート」が並んだ様子をデザインした。ブラウンのバッグには、「オットー」が「ボブ」をおんぶした姿を描いている。
〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ボアバッグ(グレー)」
〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ボアバッグ(ブラウン)」◆【共通】ポーチ
ミニオンたちをデザインした丸型ポーチ。「ティム」を大切に抱える「ボブ」など、密着する4人の姿を描いた。化粧品や文房具などの小物収納におすすめだという。ポーチの大きさは、幅約15cm×高さ約12cm。
〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ポーチ」◆【共通】メモ帳
ポーチと同じデザインのメモ帳。楽しげに寄り添うミニオンたちが描かれている。メモ帳の大きさは、幅約8cm×高さ約10cm。
〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「メモ帳」◆【店舗販売分】焼き菓子2種
人気の焼き菓子「塩キャラメルドーナッツ」「ベルギーチョコドーナッツ」の詰め合わせ。◆【オンラインストア販売分】オリジナルブレンド ドリップバッグ
カフェ･ド･クリエのドリップバッグコーヒー。しっかりとしたコクと華やかな香り、適度な苦みと酸味のあるバランスの良い味わいを楽しめる。内容量40g(8g×5袋)。
ミニオンとは、アニメ映画『怪盗グルーの月泥棒』(2010年)、『怪盗グルーのミニオン危機一発』(2013年)などに登場する、バナナが大好物の謎の生物。映画だけでなく、商品やイベント、ゲームなど多方面で展開している。
「カフェ･ド･クリエ」では、2021年から「からだハピネスメニュー」として、新鮮な果物を使ったスムージーや糖質50%オフの低糖質麺への変更可能なメニューなど、健康志向のメニューを販売している。
その中でもバナナを使った商品は、利用客から好評だという。バナナはミニオンの大好物であることに加え、「カフェ･ド･クリエ」のブランドカラーの黄色とミニオンの色が同じであることから、今回のコラボレーションに至った。
●クレジット表記
Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル･スタジオ･ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社レッグスが企画･制作した商品。