【カフェ･ド･クリエの福袋】ミニオンと初コラボ、ボアバッグやポーチ 商品引換券などをセットに

C-Unitedが運営するコーヒーチェーン「カフェ･ド･クリエ」は11月19日から、福袋「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」(税込4,980円)の事前予約の受け付けを開始する。

2026年の福袋は、人気キャラクター「ミニオン」と「カフェ･ド･クリエ」の初コラボレーションを展開。冬らしいボアバッグ、ポーチやメモ帳、店舗で使える商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムを詰め合わせた。

「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」

事前予約は11月19日〜11月30日の期間中、店頭で受け付ける。事前予約分の引き取り期間は、12月10日〜12月16日。事前予約は店頭のみとなっており、電話、ネットでは受け付けない。

福袋は、店頭･オンラインストアで販売する。店舗販売分とオンラインストア販売分では、福袋の内容が一部異なる。販売開始は、店頭では12月10日から、オンラインストアでは同日20時から。

〈「〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ」内容〉

〈1〉商品引換券 3枚

〈2〉ボアバッグ(グレー/ブラウンの2色から選べる)

〈3〉ポーチ

〈4〉メモ帳

〈5〉焼き菓子2種

※オンラインストアでの販売分は、〈4〉の商品引換券と〈5〉の焼き菓子2種の代わりに「オリジナルブレンド ドリップバッグ(8g×5袋)」となる。

※オンラインストアでの販売の場合、送料は無料(北海道、離島など一部地域を除く)。

◆【店舗販売分】商品引換券 3枚

店舗で使える引換券の対象メニューは、「パスタ(単品)」「ケーキ(単品)」「からだハピネスドリンク(単品)」の3品。引換券の有効期限は2026年3月31日まで。一部店舗では引換券の対象メニューが異なる場合がある。

〈「パスタ」対象メニュー〉

･洋食屋さんのナポリタン

･ヤリイカと大葉の博多明太子

･揚げなすとほうれん草のボロネーゼ

･3種チーズのカルボナーラ〜温泉たまごのせ〜

･トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て

･えびの濃厚トマトクリーム〜ビスク仕立て〜

ヤリイカと大葉の博多明太子、3種チーズのカルボナーラ〜温泉たまごのせ〜、トリュフ香る合鴨と舞茸の和風しょうゆ仕立て、えびの濃厚トマトクリーム〜ビスク仕立て〜

〈「ケーキ」対象メニュー〉

･ニューヨークチーズケーキ

･ベルギー産チョコレートケーキ

･イタリア栗のモンブラン

･キャラメルミルクティシフォン

･珈琲ゼリー

ニューヨークチーズケーキ、ベルギー産チョコレートケーキ、イタリア栗のモンブラン、キャラメルミルクティシフォン、珈琲ゼリー

〈「からだハピネスドリンク」対象メニュー〉

･ブルーベリー&ヨーグルトスムージー(Rサイズ)

･フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜(Rサイズ)

「ブルーベリー&ヨーグルトスムージー」「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」

◆【共通】ボアバッグ

ふわふわのボア素材を使い、かわいらしいミニオンのワッペンをあしらったトートバッグ。カラーは「グレー」「ブラウン」の2種類から選べる。バッグの大きさは、幅約29cm×高さ38cm×マチ7.5cm(持ち手を含む)。

〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ボアバッグ(ブラウン)」

グレーのバッグのワッペンは、「ティム」を頭に乗せた「ボブ」、「ケビン」「スチュアート」が並んだ様子をデザインした。ブラウンのバッグには、「オットー」が「ボブ」をおんぶした姿を描いている。

〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ボアバッグ(グレー)」

〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ボアバッグ(ブラウン)」

◆【共通】ポーチ

ミニオンたちをデザインした丸型ポーチ。「ティム」を大切に抱える「ボブ」など、密着する4人の姿を描いた。化粧品や文房具などの小物収納におすすめだという。ポーチの大きさは、幅約15cm×高さ約12cm。

〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「ポーチ」

◆【共通】メモ帳

ポーチと同じデザインのメモ帳。楽しげに寄り添うミニオンたちが描かれている。メモ帳の大きさは、幅約8cm×高さ約10cm。

〈ミニオンズ〉カフェ･ド･クリエ ハッピーバッグ「メモ帳」

◆【店舗販売分】焼き菓子2種

人気の焼き菓子「塩キャラメルドーナッツ」「ベルギーチョコドーナッツ」の詰め合わせ。

◆【オンラインストア販売分】オリジナルブレンド ドリップバッグ

カフェ･ド･クリエのドリップバッグコーヒー。しっかりとしたコクと華やかな香り、適度な苦みと酸味のあるバランスの良い味わいを楽しめる。内容量40g(8g×5袋)。

ミニオンとは、アニメ映画『怪盗グルーの月泥棒』(2010年)、『怪盗グルーのミニオン危機一発』(2013年)などに登場する、バナナが大好物の謎の生物。映画だけでなく、商品やイベント、ゲームなど多方面で展開している。

「カフェ･ド･クリエ」では、2021年から「からだハピネスメニュー」として、新鮮な果物を使ったスムージーや糖質50%オフの低糖質麺への変更可能なメニューなど、健康志向のメニューを販売している。

その中でもバナナを使った商品は、利用客から好評だという。バナナはミニオンの大好物であることに加え、「カフェ･ド･クリエ」のブランドカラーの黄色とミニオンの色が同じであることから、今回のコラボレーションに至った。

■「カフェ･ド･クリエ」公式サイト

●クレジット表記

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル･スタジオ･ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社レッグスが企画･制作した商品。