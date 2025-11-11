名古屋vs福岡のどちらが都会？ディスられすぎる名古屋が愛おしい…地元愛がぶつかる“三大都市論争”【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
「名古屋と福岡」どちらが都会なのか？47都道府県をランキングされることもあるが、地方の主要都市を比較すると、どうなのだろう？今回はＸで話題となった「名古屋と福岡」をギャグ漫画として描いた、のりば(@MangaNoriba)さんの創作漫画「名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話」を紹介する。
■名古屋民はもう限界!? 福岡との「都会バトル」が擦られすぎ
漫画「名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話」は、作者ののりばさんによるギャグ作品「高宮ウォーキング」のエピソードの1つだ。登場人物たちがウォーキング中に繰り広げる他愛もない会話を実に真面目に、誰かがボケて誰かがツッコむ絶妙なバランスで展開されるシリーズだ。
今回のテーマは、「名古屋と福岡、どっちが都会？」という問題。作中では、あくまで“福岡推し”の立場から名古屋を徹底的にいじり倒す。あらゆるものに味噌を塗る、うどんはひらべったい、うなぎをわざわざ出汁につけて食べるなど名古屋独特の食文化が「売れるためのキャラ設定」と断言されるシーンには思わず笑ってしまう。この漫画が生まれた背景について、作者ののりばさんは「誰かのXでの投稿でした。地方都市の特徴を話題にする投稿が多く、その中で『名古屋』についての話題がありました。もともと名古屋の食べ物が好きだったこともあり、今回は名古屋をテーマにネタを考えてみました」と語る。「しゃちほこ」や「方言」までも一見ディスりながらも、作品全体からは地方都市への愛着が感じ取れるのが本作の魅力。
また、ツッコミ役のノブちゃんには、実は刑事で二人を殺人事件の捜査で尾行しているという裏設定があるという。そんな細部まで遊び心が詰まっている。「毎度福岡に擦られる名古屋民は、そろそろ疲れてきてます」という読者からのコメントもあり、この“都会マウント合戦”は全国の地域民の共感を呼びそうだ。
取材協力：のりば(@MangaNoriba)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。