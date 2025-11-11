ストライダズが大幅４日続伸、不動産及びホテル事業が牽引し２６年３月期業績予想を上方修正 ストライダズが大幅４日続伸、不動産及びホテル事業が牽引し２６年３月期業績予想を上方修正

ストライダーズ<9816.T>が大幅４日続伸し年初来高値を更新している。１０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を８０億円から８２億円（前期比５．３％増）へ、営業利益を１億円から１億７０００万円（同３．６倍）へ、最終利益を６３００万円から１億円（同２．３倍）へ上方修正したことが好感されている。



ホテル事業で、訪日外国人観光客の増加や国内旅行需要の堅調な推移を背景に稼働率と平均客室単価が上昇し、ＤＸを活用したレベニューマネジメント精度の向上やシフト運用の効率化により黒字化を達成。一方、不動産事業ではサブリース・家賃保証などのストック収益の安定化に加え、不動産周辺領域の拡大が寄与し収益性が向上しており、これらが売上高・利益の押し上げに貢献した。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高３９億９００万円（前年同期比２．５％増）、営業利益９８００万円（前年同期３２００万円の赤字）、最終利益５９００万円（同４８００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS