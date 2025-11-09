毎回同じ髪型 → 美容院行く前に見て！【40・50代トレンドヘア】ってこんなイケてる♡

美容院に行っても、つい同じヘアスタイルを選びがち……そんな大人世代も挑戦しやすい【トレンドヘア】をリサーチしました。今、注目したいのは、軽やかさと抜け感を取り入れたヘアスタイル。中でも、無理なく印象を変えたい人にも似合う、自然体でこなれたデザインが人気です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合うトレンドヘアをご紹介します。

くびれが映えるレイヤーミディ

ストレートベースに外ハネを加えたレイヤーミディ。トップの毛先を縦に巻いて立体感を出し、サイドは内へ入れることで自然にくびれラインを強調しています。やわらかなブラウンカラーが艶を引き立て、軽やかで女性らしい印象に。落ち着きの中に動きを出した、洗練された大人のスタイルです。

丸みと柔らかさをまとう、ベージュレイヤー

肩ラインにふんわりと重さを残したレイヤーミディ。毛束を重ねて丸みのあるシルエットを作ることで、やわらかな雰囲気を演出しています。ベージュカラーが髪の立体感を引き立て、優しく明るい印象に。自然な動きの中に品の良さが感じられる、大人の女性におすすめのスタイルです。⁡

エアリーに揺れる、ピンクブラウンボブ

ピンク系の暖色ブラウンが目を引くミニボブ。毛先を外ハネにして、ゆるやかなウェーブでふんわりとした動きを出しています。艶やかな質感が肌映りをやさしく見せ、華やかさと軽やかさを両立。短めレングスでも女性らしさを感じさせる、エアリーなトレンドボブと言えそうです。

コンパクトにまとまる、くびれレイヤーボブ

首元をすっきり見せるタイトなレイヤーボブ。ベースは外ハネにして軽やかに、トップは自然なくびれを描くよう内に入れることで、動きがありつつもおさまりの良いシルエットに仕上がっています。ほどよいボリューム感がありながら、全体はコンパクトで上品な印象に。シンプルな中に計算された抜け感を感じる、大人の美フォルムボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@kaihatsu_tomoya様、@shoki______hair様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里