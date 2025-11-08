ピニンファリーナのボディとかなり違う

マリナー社がピニンファリーナ・ボディを複製した、ローバー90のドロップヘッドクーペ（DHC／コンバーチブル）は1955年に売却される。現在のオーナーはP4シリーズを愛するフランク・バトラー氏で、購入以前の歴史を辿ったという。

【画像】ベース車は判別困難？ 90 マリナーDHC 個性的なローバーたち レンジCSKも 全117枚

生産コストだけでなく、ローバーの上層部がスタイリングを気に入らなかったことも、量産化へ至らなかった理由だと彼は考えている。「ピニンファリーナのボディとは、かなりの違いがあります」



ローバー90 マリナー・ドロップヘッドクーペ（DHC／1953年／ワンオフモデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「これ（マリナー社の90）は、モーターショーの展示用ではなく、量産を前提にしていました。ボディはどちらも延長されていますが、フロントグリルはこちらの方がフラット。メーターは、ピニンファリーナのクルマでは溶接されています」

ローバーが手放した段階のボディ色はロイヤル・ブルーで、ソフトトップはホワイト。購入したのは、同社の取締役の1人だった英国人、ドクター・シャーウッド氏の友人だった。「彼の息子さんの話では、ボディは最初からブロンズだったとか。謎ですね」

1980年代に放置された姿が発見

1980年代に入ると、グレートブリテン島の南に浮かぶワイト島で、放置された姿が発見される。それを購入したのは、とあるホテルの経営者。ピニンファリーナ・ボディのローバーだと信じられ、丁寧にレストアされた。

「その人物は、仕上がるとすぐにオークションへ出品し、購入したのが自分。状態は悪くありませんでしたが、6年前に再塗装しています。最近は、電動のパワーステアリングも付けました。高齢になっても運転できるようにね」。バトラーが微笑む。



ローバー90 マリナー・ドロップヘッドクーペ（DHC／1953年／ワンオフモデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

他方、メタリック・ダークグリーンに塗装されたピニンファリーナ社によるクーペは、スペイン人の要望で1958年に左ハンドルへ改造。しかし買い取ったオーナーが運転中に軽い心臓発作を起こし、事故へ見舞われてしまう。その後の行方は、不明のままだ。

大人4名でも快適に過ごせるキャビン

ピニンファリーナ・ボディのローバー90は、確かに他車にはない存在感を放つ。同時期に同じカロッツエリアが生み出した、ランチア・アウレリア B50やアルファ・ロメオ1900とも特徴は明らかに異なる。

フロント回りは、ワンオフモデルのベントレー・クレスタ・ファセル／ファリーナにも似ているが、引いて眺めると巨大なフォルクスワーゲン・カルマンギア的でもある。ローバーがベースなことは、ほぼ感じ取れない。



ローバー90 マリナー・ドロップヘッドクーペ（DHC／1953年／ワンオフモデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

開いたソフトトップは、後方へフラットに畳まれる。キャビンは比較的広く、大人4名でも快適に過ごせるだろう。フロントシートは、助手席側の幅が広いベンチスタイル。その間から、杖のようなシフトレバーが突き出ている。

クラッチは滑らかに繋がり、2速以上のギアは静かに回る。フリーホイール機構が備わり、クラッチペダルを踏まずに変速も可能なはず。筆者は試さなかったが。

威厳を漂わせる穏やかな加速

ローバーのままのステアリングホイールは、やや重め。パワーアシストが追加されているが、充分に路面の感触が伝わってくる。カーブから抜けた時のセルフセンタリング性に優れ、大らかな運転姿勢と相まって、ゆったり運転しやすい。

ピニンファリーナ社の試作はスチール製ボディだが、ファリーナ社のものはアルミ製。軽量になっていても、91psの2.6L直列6気筒エンジンに1451kgは軽くはない。



ローバー90 マリナー・ドロップヘッドクーペ（DHC／1953年／ワンオフモデル） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

加速は、威厳を漂わせるように堂々と穏やか。積極的に走りたい気持ちを、優しく鎮める。ソフトトップを開いていれば、サルーンのP4シリーズより開放的で爽快感も高い。写真の限り、閉じるとフォーマルなシルエットが生まれるようだ。

後方視界が狭くなるため、バトラーはソフトトップを殆ど閉じないとか。それでも、長距離旅行へ積極的に出ている。「イタリアは5600kmほど旅しています。夏休みには南フランスにも行きますよ。ローバーP4だとは、誰も信じてくれませんけれどね」

ローバー90 マリナー・ドロップヘッドクーペ（DHC／1953年／ワンオフモデル）のスペック

英国価格：−ポンド（新車時）／10万ポンド（約2040万円／現在）以下

生産数：1台

全長：4864mm

全幅：1676mm

全高：1524mm

最高速度：136km/h

0-97km/h加速：19.0秒

燃費：6.4-9.2km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1451kg

パワートレイン：直列6気筒2638cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：91ps/4500rpm

最大トルク：17.9kg-m/1500rpm

ギアボックス：4速マニュアル＋オーバードライブ／後輪駆動