ソフトバンクが５年ぶりの日本一を飾って幕を閉じた今年のプロ野球は、既に各球団が来季に向かって走り始めている。そんな中、ソフトバンクと巨人が今季まで採用してしていたヘッドコーチ制をやめ、チーフコーチ制を敷くことを発表した。なぜ、そのような決断に至ったのだろうか。

リーグ連覇を果たしたソフトバンクは奈良原浩ヘッドコーチが退任。来季からは、今季も投手チーフコーチを務めた倉野信次氏に加え、前２軍打撃コーチの村松有人氏が野手チーフコーチに就任することになった。

リーグ連覇を逃した巨人は二岡智宏ヘッドコーチが退任し、来季からはオフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門それぞれを統括するコーチ体制に刷新。オフェンスチーフコーチには作戦戦略コーチ兼スコアラーを務めた橋上秀樹氏、ディフェンスチーフコーチには２軍野手総合コーチだった川相昌弘氏、バッテリーチーフコーチには総合コーチだった村田善則氏が就任した。

阿部監督は「一番は情報の共有。役割をしっかりさせ、３部門の責任者と僕でいろんな相談をしていきたいという狙い」と説明し、球団ホームページにも「１年を通じ、１〜３軍までの担当分野における指導・育成方針を統一し、各分野の技量・能力の向上や育成の進捗状況などを一元的に集約することが狙いです。定期的に各分野の１〜３軍コーチはリモート会議等を開催し、情報の共有と知恵を出しあうことで、勝てるチームをつくるため総合的なチームの強化を目指します」と記されている。

一方で、ＤｅＮＡは今季もヘッドコーチ制を採らず、相川新監督の下でもヘッドコーチ制を採用しなかった。今季ヘッドコーチを置いたオリックス、日本ハム、西武、ヤクルト、広島の５球団は、ヤクルトが嶋基宏氏から松元ユウイチ氏、オリックスが水本勝己氏から波留敏夫氏へと代わったが、来季も同制度を採用する。

逆に、今季はヘッドコーチを置かなかった阪神、ロッテ、楽天、中日の４球団が来季からヘッド制を敷くことになった。１軍監督経験があり、今季は１、２軍打撃巡回コーディネーターだった和田豊氏がヘッド職に就くという阪神の発表には驚かされた。

というのも、藤川監督はリーグ優勝を果たした９月７日、サンテレビの優勝特別番組に出演した際、ヘッドコーチを置かなかったことについて「意思疎通の部分で風通しが心配でした。自分には必要がないと思いました。近い人とはコミュニケーションを取ることができると思いましたし、ヘッドコーチという役割じゃなくても、誰かに任せることができると思ってました。あと、必要な理由が分からなかったです。いまだに分からないです。アメリカにもないというのもありました。ベンチコーチというのはあるんですけど」と話していたからだ。

藤川監督は６日、和田ヘッドの就任について「自分からお願いした形になりました。オールタイガースでね、９０年間一度もできなかった連覇でしょう。これを突き破るには全勢力をかけて勝ちに行く」とし、続けて「この１年間、ずっと支えてきてくれていて。常に見ながら、選手を支えながら。首脳陣の方も見ながらいてくれた。１年目は自分たちで走りきることができましたが、２周目は案外、簡単なようで迷いやすい」と、不要から採択へと考え方が変わった背景を明かした。

今季７球団が採用したヘッド制は来季、９球団に増える。

監督とヘッドが同年齢なのは、広島の新井貴浩監督と藤井彰人ヘッドコーチだけ。日本ハムの林孝哉氏、楽天の塩川達也氏、中日の嶋基宏氏、ヤクルトの松元ユウイチ氏は年下派で、１９８０年生まれの松元ヘッドは、６５年生まれの池山隆寛新監督と１５歳離れている。

一方、ヘッドが監督より年上なのも４球団。ロッテの光山英和氏はサブロー新監督より１１歳年上で、西武の鳥越裕介氏は西口文也監督より１歳上、オリックスの波留敏夫氏は岸田護監督より１１歳上で、一番年が離れているのが阪神・和田豊ヘッドと藤川球児監督の１８歳差だ。

阪神ＯＢの中田良弘氏は「ヘッドコーチでも、チーフコーチでも、肩書は何でもいいと思う。大事なのは、年齢がいくつ離れていても、年上でも年下でも、はっきり物を言えるかどうか。監督やフロントの方を見て仕事するんじゃなくて、現場の声を聞きながら、うまくチームが回るように監督に意見しながら、チームをまとめていけるか。ある意味、少し嫌われ者になる勇気を持てるかどうか」と、ヘッドコーチの存在意義について説いた。

ソフトバンクは３連覇、阪神は２連覇を目指し、連覇を逃した巨人、ソフトバンクにあと一歩に迫りながら敗れた日本ハムなど、各球団が頂点を勝ち取るために知恵を絞る。その過程でヘッドコーチ、チーフコーチが、どういった目線、発言、姿勢でチームを支えていくのだろうか。（デイリースポーツ・鈴木健一）