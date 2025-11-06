この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が喝破！年収倍率神話を粉砕『【不動産投資】あなたの年収でどこまで借りられる？リアルな融資上限額と表には出ない実態を徹底解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【不動産投資】あなたの年収でどこまで借りられる？リアルな融資上限額と表には出ない実態を徹底解説します！と題し、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、収益不動産の融資枠の実情と攻め方をぶった切った。冒頭、木村氏は「住宅ローンは年収の10倍という感覚があるが、収益不動産は同じ土俵ではない」と誤解を指摘し、「そもそも発想が間違っている」と断じ、融資判断の前提を入れ替えるべきだと説いている。



木村氏は、ネット上の「サラリーマンには無理」という軽薄な断定を一蹴する。現場では普通の会社員が淡々と買い進めている事実があるのに、表に出るのは的外れな否定論ばかりだという。副業かどうかではなく、合法な資産運用としてどう設計するかが本質だと主張する姿勢は一貫している。



論点の核心は「年収倍率で一律に語れない」ことにある。都市銀行、地方銀行のプロパーローンやアパートローン、信用金庫・信用組合、ノンバンク系、不動産担保ローン――評価軸も守備範囲もバラバラだ。使える金融機関の選択肢が多いほど、トータルの上限は伸びる。対応エリアや取り扱い方針で可否が変わるため、「同じ年収でも人により借入可能額が別物になる」現実を押さえるべきだ。



ただし木村氏は強調する。数字を決めるのは年収ではなく、事業性と担保価値、そして銀行知識の厚みだ。実績を積み、担保の質を揃え、金融機関の横展開を重ねれば枠は加速度的に伸びる。木村氏自身が規模を拡大できた理由も、まさにこの横の情報網にあると述べている。



資金の使い方も容赦なく切り込む。自己資金を厚く入れて1棟で終わるのは愚策だという立場だ。購入時の諸費用を踏まえつつフルローンを狙い、手元資金を温存して回転させることで、分散と規模の両立が可能になる。複数棟でキャッシュフローを束ねれば、突発修繕にも耐性が生まれ、むしろ破綻確率は下がる。借入はリスクではなく、設計次第で安全装置になり得るという指摘は実務的だ。



総じて、融資は「探して、増やして、重ねる」ゲームと説かれる。属性の足切りに怯えるより、事業性で評価される土俵に乗る準備を急ぐべきだ。どの機関が、どのエリアで、どんな物件をどう見るのか――動画では、この見極め方と買い進めの順序が整理されている。さらに詳しい事例は動画内で語られているため、数字の裏側まで確認すると理解が進む。



本編は、収益不動産の初購入を検討する会社員や、借入戦略を見直したい中級者にとっても有用な指針となるはずだ。