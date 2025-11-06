この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【今さら聞けない】そもそもNASってなに？ だれが買うべきなの？ そんな初心者の疑問にお答えする動画です

YouTube動画『【今さら聞けない】そもそもNASってなに？ だれが買うべきなの？ そんな初心者の疑問にお答えする動画です』で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がNAS（ネットワークアタッチドストレージ）の魅力について語った。戸田氏はストレージの種類を比較しつつ、「スマホのストレージがパンパンで困っている人にはNASが便利」と力説。特にスマホやパソコンの容量が不足しがちな現代において、「写真が満タンになって困っているならNASに半分移すだけで新たに撮影できる」という使い勝手の良さを強調した。



動画冒頭では、「そもそもナスって何? 食べるナスじゃないんですよ」とユーモアを交えつつNASの基本機能を解説。「ハードディスクやSSDと違い、NASの最大の特徴はインターネットや自宅ネットワーク経由でどこからでもアクセスできること」と、その利便性を初心者向けにわかりやすく示した。また「家族みんなや会社のみんなで保存したファイルを共有できる」「外出先でも自宅NASの中身を操作できる」といった実用例も紹介している。



一方で、「NASは直接接続するSSDやハードディスクに比べると、ネットワーク経由になるぶん速度は落ちる」と指摘。ただし「普段写真1～2枚を保存するなら気にならないレベル」と、実用面でのデメリットもバランスよく伝えた。また、複数ドライブを組み合わせることで「RAIDという仕組みでバックアップ機能を強化できる」「どれかが壊れてもファイルは失われにくい」など、安心して使えるポイントも強調した。「個人利用から家族、会社まで幅広く使えて、設定も簡単。昔より今はだいぶ使いやすくなっている」と語る。



さらに「1TBごとに月額課金が必要なクラウドサービスに比べて、NASなら容量が大きくても初期費用だけで済む」という経済的メリットについても言及。「ワンドライブやGoogleドライブと両方使っているが、月々の料金が不要なNASはありがたい」と実感を述べた。



動画の最後には「これからNASを買おうかなと思っている方、スマホのストレージがパンパンで困っているよという方、ぜひ参考にしてください」と初心者へのメッセージで締めくくった。